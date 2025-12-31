El entrenador Francisco Meneghini recién fue presentado oficialmente este martes como nuevo DT de Universidad de Chile y ya sufre un gran problema, porque podría ver partir a su gran figura.

El jugador que fue clave en la campaña de la U en la Copa Sudamericana, donde llegó hasta semifinales, fue el volante ofensivo Lucas Assadi, quien tiene serias chances de dejar el CDA.

El seleccionado nacional está en vitrina hace rato y ahora puede dar el salta al extranjero, debido a que un viejo conocido de los azules, como Jorge Sampaoli, lo tiene entre ceja y ceja.

Atlético Mineiro viene con todo por el fichaje de Lucas Assadi

Lucas Assadi tiene grandes chances de partir a Atlético Mineiro, porque según dio a conocer Emisora Bullanguera, el cuadro brasileño ya negocia por la contratación del 10 azul.

“Hay una propuesta del Atlético Mineiro que será presentada a la directiva de Azul Azul, que debe responder a la brevedad por el gran interés que tiene el equipo de Belo Horizonte”, explicó el citado medio.

Azul Azul tiene que escuchar la oferta por Assadi, debido a que es la última oportunidad que tiene para cerrar un buen acuerdo, ya que el contrato del volante termina a finales de 2026 y a mediados de la próxima temporada puede negociar como jugador libre.

“Este sería el segundo ofrecimiento que recibe el volante en el presente mercado de fichajes, donde ya se desestimó una propuesta del Macabi Tel Aviv de Israel”, agrega el medio partidario de la U.

Universidad de Chile para dejar partir a Lucas Assadi tiene un piso de 4 millones de dólares y se abre a negociar por una venta del futbolista que el próximo 8 de enero cumple 22 años.

