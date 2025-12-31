Es tendencia:
Universidad de Chile

Los juveniles de U de Chile que intentarán convencer a Paqui Meneghini desde este viernes

Meneghini adelantó los trabajos en Universidad de Chile y partirá los entrenamientos este viernes con los juveniles, Flavio Moya e Ignacio Vásquez a la cabeza.

Por Diego Jeria

La lista de juveniles de la U que buscarán convencer a Paqui Meneghini.
Francisco Meneghini ya genera movimiento en Universidad de Chile y el CDA empieza a acostumbrarse a la presencia de Paqui como nuevo entrenador del Chuncho, en reemplazo del polémico Gustavo Álvarez.

El plantel de la U iniciará los trabajos de pretemporada este lunes 5 de enero, pero antes el DT citó a juveniles para anticiparse y ganar tiempo, conociendo cara a cara a los nombres que pueden aportar desde la proyección.

“Vamos a empezar a entrenar el viernes con los juveniles. (…) Vamos a entrenar viernes, sábado y domingo solamente con jugadores del año 2005 y menores, porque me interesa conocer de primera mano como están y entrenar con ellos. Me han pasado informes de todos ellos, pero quiero entrenador y conversar con ellos”, avisó Paqui en su presentación como DT azul.

Así, Meneghini gana tiempo y de paso conocerá de primera mano a aquellos jugadores que puedan ser parte del primer equipo y ganar minutos para la regla del sub 21.

Como en O’Higgins: Meneghini mantendrá protagonismo de juveniles en la U

De hecho, el DT azul aseguró que, entre buscar un refuerzo que no le convence, prefiere moldear un jugador de la juvenil. Paqui quiere revolucionar a Universidad de Chile desde los cimientos.

Los juveniles de la U de Meneghini. (Infografía: LUN)

¿Y quienes son los llamados a convencer a Meneghini? Tal como recopiló LUN, intentarán ganarse la confianza del DT de la U los arqueros Milovan Arredondo, Ignacio Sáez, Branko Gezán Y Franco Mancilla.

Los defensas Alonso Villegas y Renato Núñez; los laterales derechos Benjamín Díaz y Mateo González y los laterales izquierdos Diego Vargas y Zacarías Abuhadba. Entre los mediocampistas están Rubén Vera, Fernando Sanguinetti y Héctor Canelo.

Entre los delanteros están Jhon Cortés, Salvador Negrete, Benjamín Aravena, Martín Espinoza, Cristóbal Arriaza, Andher González y Andrés Bolaño. Todos ellos estarán liderados por los más experimentados: Flavio Moya, Ignacio Vásquez y Yahir Salazar, el último de vuelta de Audax Italiano.

