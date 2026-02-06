La violencia en los estadios es nuevamente tema en el fútbol chileno debido a los incidentes ocurridos en el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano. Luka Tudor propuso una radical medida.

Las tribunas del Estadio Nacional fueron testigos de graves situaciones, como la quema de asientos y destrucción de elementos de seguridad. Esto nuevamente puso sobre el tapete el qué hacer para evitar que imágenes así vuelvan a repetirse.

La solución de Luka Tudor

El debate sobre la violencia en los recintos deportivos llegó al panel de Marca Personal en Radio La Metro. Ahí, Luka Tudor tuvo una idea que rápidamente generó sentimientos encontrados entre sus compañeros y también en redes sociales.

“Fuerzas Armadas al estadio. Sí señor, sí señor. A mí me gustaría que las Fuerzas Armadas estuvieran en el estadio”, aseguró el recordado goleador de Universidad Católica. Una propuesta que provoca mucho ruido.

La postura de sacar a los militares a ejercer tareas cotidianas siempre genera debate en Chile, más por la herida que produjo en la sociedad la dictadura encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Si bien algunos creyeron que bromeaba, Tudor ratificó sus dichos.

“Estoy hablando en serio. Que se metan todos y saquen a esta gente, que la saquen (…) ¿Sabí el susto que les van a dar a los hueones cuando suban con las hombreras? ¿Qué le van a hacer?“, cerró Luka Tudor.

La U podría tener una grave sanción tras incidentes ante Audax. Imagen: Photosport

La violencia en los estadios del fútbol chileno es un problema sin solución. Cada vez son menos los aforos que se permiten e incluso, se ha hecho una triste tendencia que los clásicos solo se jueguen con público local. Cada vez queda menos color y folclore en los pastos nacionales.