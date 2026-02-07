Partido tremendamente importante para Colo Colo y el doble más para Fernando Ortiz. El técnico albo se jugaba prácticamente la estancia en la banca, ante un Everton de Viña del Mar que se paraba de igual a igual.

Difícil tarea que se veía complicada aún más por el escaso fútbol mostrado en el primer partido por Colo Colo. Lo que sí era un buen augurio era que el Monumental de fondo siempre es un jugador extra para el Cacique.

Sin embargo, el partido fue mucho más apretado de lo que Colo Colo hubiese querido. Con un Ramiro González jugando un gran encuentro, los viñamarinos parecían no sufrir de gran manera. Pero, sobre el final, todo cambió.

Tabla de posiciones

Es probable que aún no sea tiempo para alarmarse. Pero, lo cierto es que Colo Colo sigue sin jugar bien. Pese a ello, el triunfo por la mínima ante Everton de Viña del Mar permite sacarse los primeros balazos del año.

En tiempos grises, cosas como esta se celebran. Más cuando permiten que Colo Colo deje de ser el colista del torneo y se meta en la medianía de tabla, junto con los otros equipos que han sabido de victorias este 2026.

Situación completamente distinta la de Everton de Viña del Mar. Con dos partidos jugados, los Ruleteros han perdido ambos por la mínima y pasan a ser los colistas de la Liga de Primera 2026.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?