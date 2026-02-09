Durante la presente jornada se conoció que Colo Colo cuenta con un presupuesto cercano a los US$600 mil dólares para ir en busca de hasta dos nuevas incorporaciones y así cerrar su plantel con miras a la temporada 2026.

Gracias a este dinero que queda en las arcas de Blanco y Negro, se puede permitir y nuevamente en busca de firmar al delantero Víctor Dávila, quien vive actualmente un segundo aire en el América de México.

Sin embargo, hace unos instantes les llegó hasta sus oficinas un dictamen judicial desde la FIFA, que puede dejar a Colo Colo sin dinero para más refuerzos. Todo por una deuda a raíz de la incorporación de Javier Correa en 2024.

FIFA aplica millonaria multa a Colo Colo

Según explicó en su cuenta de X el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, el ente rector del fútbol mundial dictó sentencia por un reclamo formal que hizo el club trasandino Estudiantes de La Plata en contra del elenco chileno.

Según denuncia el “Pincharrata”, Colo Colo no cumplió con el pago de una cuota de la transferencia del delantero Javier Correa, por el cual a mediados del 2024 pagaron una suma cercana a US$2.2 millones de dólares, firmándole un extenso contrato hasta diciembre del 2027.

El dictamen de la FIFA ordena a Blanco y Negro al pago del monto que deben, es decir, US$266 mil dólares, más intereses al 5 por ciento anual, junto con la multa de US$180 mil. En síntesis, deberán desembolsar más de medio millón de la moneda estadounidense.

