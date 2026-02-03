Rusia ha estado viviendo en el ostracismo por varios años producto de su conflicto bélico con Ucrania que estalló en febrero del 2022. En lo que respecta al fútbol, el combinado ruso con sus equipos están derechamente vetados por la FIFA y la UEFA, algo que podría cambiar en el corto plazo.

Así lo ratificó el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien en charla con Sky Sports aseguró que como entidad ya están pensando en levantarle esta dura sanción a Rusia.

Para el mandamás del ente rector del fútbol a nivel mundial, este castigo solo ha creado más frustración y odio al dejar afuera a la selección rusa y sus principales equipos de las competencias internacionales de la FIFA y la UEFA.

¿Se levanta el veto a Rusia desde la FIFA?

El dirigente italiano declaró en charla con Sky Sports que “este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”,

“Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos”, agregó Infantino.

Cabe recordar que la UEFA permitió en el 2023 que Rusia pudiera participar en torneos Sub 17, cosa que generó molestia en algunas federaciones. “Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos para los jóvenes”, aseguró el presidente de la FIFA.

Para cerrar, el timonel del fútbol a nivel mundial se refirió al premio de la paz que se le entregó a Donald Trump en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, afirmando que “objetivamente se lo merece. No solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz (María Corina Machado) también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas”.