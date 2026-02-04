Universidad de Chile y Huachipato recibieron un mazazo de parte de las autoridades y no autorizaron que se juegue su respectivo partido por la Liga de Primera en Talcahuano.

La Delegación Presidencial decidió rechazar la realización del duelo entre Azules y Acereros debido a que la Región del Biobío está en Estado de Catástrofe por los incendios que azotaron la zona. Esto pone en un escenario complicado a la organización del duelo.

No hay margen para programar

Universidad de Chile y Huachipato debían jugar este domingo 8 de febrero. Si bien el partido todavía no está suspendido, no hay escenario disponible. Con el Estadio CAP descartado, los otros tres recintos inscritos por los Acereros: Ester Roa, Nelson Oyarzun y Santa Laura, tampoco están disponibles ese día.

Durante el 2025 fue tema constante la suspensión de partidos, por lo que TNT Sports y la ANFP establecieron un protocolo para este tipo de situaciones. Este da como plazo 21 días para que se juegue el duelo tras la postergación del encuentro.

“Si un partido se suspende, habrá siete días para fijar la nueva fecha y un máximo de 14 para disputarlo. Es decir, si un duelo se suspende el 10 de enero, deberá jugarse a más tardar el 31 del mismo mes”, indicó hace algún tiempo Robert Nicholson, head of sports de TNT Sports.

Si el duelo de la U y Huachipato se suspende el 8 de febrero, el plazo máximo para jugarse es el 1 de marzo. El problema es que no hay disponibilidad para cumplir con esta exigencia, ya que los fin de semana ambos equipos tienen partidos por la Liga de Primera. Además, los Acereros enfrentan a Carabobo por la Copa Libertadores el martes 17 y 24 de febrero.

La única alternativa, es que el duelo se reprograme para la siguiente semana entre el 9 y 10 de febrero, pero probablemente tendrían las mismas dificultades que hoy hacen que Talcahuano no sea opción. El protocolo establecido por la ANFP y TNT Sports sufre problemas.