La triste medida de la autoridad para que el Huachipato vs U de Chile se juegue este domingo en el CAP

Eduardo Pacheco, delegado presidencial del Biobío, ratificó que el compromiso entre acereros y azules se disputará sin hinchas en las tribuna del CAP.

Por Patricio Echagüe

Huachipato y la U jugarán sin hinchas este domingo.
Finalmente y tras una larguísima vuelta el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile se jugará este domingo a las 12:00 horas en el CAP. Pese a la posible suspensión y reprogramación de la brega, el encuentro se mantendrá tal y como estaba pactado.

Sin embargo, para poder llevarse a cabo las autoridades autorizaron a que solo se juegue sin hinchas en las tribunas del estadio.

Esto fue explicado por Eduardo Pacheco, delegado presidencial del Biobío, quien en un punto de prensa detalló lo que será este encuentro entre acereros y azules de este domingo.

Huachipato vs Universidad de Chile se juega sin público

“Esta mañana, Huachipato ingresó una nueva propuesta, donde se habla de un partido sin público, el domingo a las 12:00 horas, con un dispositivo de seguridad especial por el cerro aledaño que se encuentra en esa zona y que es de harto riesgo”, afirmó Pacheco.

Huachipato y Universidad de Chile tendrán que jugar sin público este domingo en el CAP. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el delegado agregó que “se va a desplegar un carro de bomberos para tener a disposición ante cualquier situación de contingencia. También habrá guardias en todo ese perímetro para garantizar la seguridad”.

Por ser un partido de alta envergadura, y con algunos antecedentes de hechos de violencia, tomamos todos los resguardos posibles. Eso es lo que se buscó desde el primer minuto”, concluyó.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga de Primera 2025

Viernes 6 de febrero:

  • Audax Italiano vs Universidad de Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Florida.

Sábado 7 de febrero:

  • Coquimbo Unido vs Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
  • O’Higgins vs Deportes La Serena a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.
  • Colo Colo vs Everton a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
Domingo 8 de febrero:

  • Huachipato vs Universidad de Chile a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP.
  • Ñublense vs Deportes Limache a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
  • Universidad Católica vs Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Claro Arena.

Lunes 9 de febrero:

  • Unión La Calera vs Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.
