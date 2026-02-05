Chile vive una apasionante jornada de Copa Davis. El equipo liderado por Nicolás Massúse enfrentará a Serbia por la ronda de Qualifiers, con la misión de conseguir una victoria como local.

La Roja del tenis jugará en el Court Central del Estadio Nacional, donde espera contar con un masivo apoyo del público chileno. Los balcánicos no llegan con sus mejores jugadores, incluyendo la baja de Novak Djokovic, pero prometen dar dura pelea.

¿Dónde ver a Chile vs Serbia por Copa Davis?

Esta serie lamentablemente no tendrá transmisión por TV abierta y la única opción para ver los partidos será por la señal del cable DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO.

¿A qué hora juega Chile vs Serbia por Copa Davis?

La Roja del tenis salta a la cancha este viernes 7 y sábado 8 de febrero en el Court Cental del Estadio Nacional. En ambas jornadas, los partidos iniciarán a las 18:00 horas. El primer día se jugarán dos singles y en el segundo, el dobles y los restantes dos singles en caso de ser necesarios.

La sorpresa de Massú

Chile tiene equipo completo con Alejandro Tabilo (73°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°) Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (323°). Si bien se pensaba que los dos singlistas serían Tabilo y Garin, pero Nicolás Massú decidió mandar a la cancha a Barrios en vez de Gago.

De esta manera, Tomás Barrios abrirá la serie ante el N°1 de Serbia, quien será Dusan Lajovic (123°). En el segundo turno, Tabilo medirá raqueta ante Ognen Milic (462°), quien hará su debut en Copa Davis.

El sábado será el turno del dobles, donde de momento los representantes chilenos serán Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry. Ellos se medirán ante los gemelos Ivan (220°) y Matej Sabanov (221°), quienes son especialistas jugando en parejas. De ser necesarios, los últimos singles serán Tabilo ante Lajovic y Barrios frente a Milic. Si Chile avanza, se medirá en la siguiente fase a España.