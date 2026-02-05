Es tendencia:
¿Carlos Alcaraz en Santiago? El otro incentivo de Chile para derrotar a Serbia en la Copa Davis

El equipo de Nicolás Massú inicia la importante serie ante el cuadro europeo este viernes en el estadio Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

El Court Central del Estadio Nacional recibe la serie de Chile vs Serbia.
El equipo chileno de Copa Davis vuelve a reunirse para enfrentar un duro desafío, debido a que entre este viernes y sábado se mide ante Serbia por las clasificaciones del evento mundial.

El elenco que es capitaneado por Nicolás Massú será local ante el cuadro europeo, y eligió el Court Central del Estadio Nacional como sede para el importante cruce.

Chile contará con sus mejores jugadores y tiene como opciones a Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry, Matías Soto.

En tanto, los europeos prescinden de sus figuras, como Novak Djokovic, y vinieron a Santiago con Dušan Lajović, Ognjen Milić, Branko Djurić, Ivan Sabanov, Matej Sabanov.

Chile busca vencer a Serbia para medirse con España

El sorteo realizado por la ITF puso a Chile como rival ante Serbia en Santiago, y si vence a los balcánicos, se medirá en septiembre próximo ante el finalista de la Copa Davis de 2025, España.

El elenco ibérico quedó libre en la primera ronda de las clasificaciones, por ser último finalista, y espera al ganador de la serie entre chilenos y serbios.

Si el cuadro de Nicolás Massú vencer al de Viktor Troicki será anfitrión ante los españoles en septiembre próximo, porque así lo decidió el sorteo previo que se realizó para definir la localía.

El cuadro de la Copa Davis.

Es decir, si Chile vence a Serbia es muy factible que en septiembre venga a Santiago (o la sede que elija la Federación de Tenis de Chile) Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, quien suele representar a su país en el Mundial del Tenis.

Hay que ir paso por paso, pero no es descabellado pensar que el mejor jugador del mundo esté jugando ante Chile en la Copa Davis en la segunda ronda de las clasificaciones para las Finales de 2026.

