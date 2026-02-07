Coquimbo Unido recuperó la memoria luego de un complicado inicio de defensa de su corona. Este sábado los Piratas se hicieron fuertes de local y vencieron por 3 a 1 a Palestino, lo que les permite un respiro en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El elenco dirigido por Hernán Caputto venía de caer en su estreno con la U de Conce y perder así un invicto de nueve meses. Es por ello que frente a los Árabes era vital sumar de a tres y así despejar cualquier duda sobre el nuevo proceso.

En la vereda del frente las cosas se complican y mucho. Con apenas un punto después del empate con Ñublense en la primera fecha, el Tino Tino se hunde en el fondo y comienza a preocuparse con la zona de descenso de inmediato.

Coquimbo sufre para vencer a Palestino y escalar en la tabla

El campeón del fútbol chileno despertó y con todo. Coquimbo Unido tuvo que sufrir con un hombre menos pero igual se las arregló para vencer por 3 a 1 a Palestino en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y así sumar tres puntos de oro.

Coquimbo Unido derrotó a Palestino con un hombre menos y recupera terreno en la tabla de posiciones. Foto: Photosport.

Los Piratas encontraron la apertura de la cuenta en los 19′ gracias a una gran jugada personal de Guido Vadalá. En los 33′ Luis Riveros diría presente en los 33′ para estirar la ventaja a un 2 a 0 que parecía ir dándoles un triunfo tranquilo.

Sin embargo, en los 41′ todo cambió por una expulsión. Coquimbo Unido perdió a Elvis Hernández por una fuerte entrada que el VAR acusó para que el árbitro le mostrara la tarjeta roja, dejando al local con 10 hombres con todo un tiempo por delante.

Palestino hizo todo lo posible para acortar distancias y encontró su premio en los 73′ gracias al tanto de Nelson Da Silva. Pero cuando se ilusionaban con la remontada, Manuel Fernández ganó por los aires y metió un frentazo letal para el 3 a 1 que cerró el duelo.

Este resultado le permite a Coquimbo Unido instalarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 3 puntos y una diferencia de gol de +1. Eso sí, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha.

Por su parte, los Árabes lamentan un marcador que los complica en el fondo. Con apenas una unidad, quedan en el puesto 12, sólo por encima de los colistas, que deben jugar aún este fin de semana.

Coquimbo Unido gana y toma un respiro después de un complejo inicio de temporada. Los Piratas recuperan la memoria, mantienen su invicto de local y hunden a un Palestino que necesita reaccionar cuanto antes.

Así quedan Coquimbo y Palestino en la tabla de la Liga de Primera 2026