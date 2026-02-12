Universidad de Chile comenzó con el freno de mano en la Liga de Primera 2026, donde en los dos primeros partidos no ha logrado triunfos con Francisco Meneghini a la cabeza del plantel.

Por lo mismo, el nuevo técnico está fuertemente cuestionado, aunque se espera que el viernes ante Palestino el plantel pueda mostrar otra cara para poder luchar por una victoria.

Los problemas de funcionamiento son el mayor problema, donde incluso Pedro González asegura, en conversación con el programa de YouTube “Rayando el CDA” que se nota que al equipo le falta juego.

“Creo que la U tuvo un mal arranque pensando que tuvo pocos partidos de preparación y ahora hay que tener paciencia, ojalá Dios quiera que pueda retomar el nivel y ganar para meterse de lleno en el campeonato”, comentó.

El Superclásico en la mira y la bendición para Lucero

El histórico Pedro González siempre está preocupado del momento de Universidad de Chile, por lo que, como todo hincha, ya cuenta las fechas para un Superclásico contra Colo Colo que se acerca y entiende que hay mucho por mejorar.

“El arranque fue malísimo, ahora jugamos con Palestino, después Limache y viene el Superclásico entonces hay que empezar a subir el nivel, tiene que ganar para tomar confianza y poder jugar con Colo Colo de buena manera”, destacó.

Por lo mismo, su confianza está en quien ocupará el mismo dorsal que tenía en la U, la “18”, con un Juan Martín Lucero que comenzará a ser titular desde este viernes con los azules.

“Esperar de que le de buenos resultados, la 18 es una camiseta goleadora así tiene que empezar a hacer goles y ojalá pueda rendir de buena manera”, finalizó.

