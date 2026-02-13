Colo Colo sigue haciendo noticia en este mercado de fichajes con la llegada de nuevos jugadores. El Cacique se la está jugando con elevar el nivel del equipo de Fernando Ortiz y por lo mismo no ha bajados los brazos en su afán de sumar contrataciones.

Pese a que ya son seis los jugadores que han llegado al Monumental en esta ventana de mercado, los albos se movieron en silencio para cerrar en las últimas horas el arribo de su séptimo refuerzo.

Se trata del argentino Thiago Nuss, extremo que actualmente milita en el OFI Creta de Grecia. El trasandino está listo para volver al fútbol sudamericano, a tal punto de que restaría solamente la aprobación del directorio de Blanco y Negro.

ver también Mientras se acerca a Colo Colo: Thiago Nuss genera revuelo con posteo en redes sociales

Colo Colo tiene listo su séptimo fichaje

De acuerdo a información entregada por el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el atacante tiene todo acordado para ser nuevo jugador de Colo Colo. “Falta solamente la ratificación del directorio, está muy avanzado lo de Thiago Nuss”, afirmó el reportero.

Además, aseguró que con este movimiento el Popular bajará definitivamente el telón en este mercado: “Se cierra el plantel con siete, los montos y el dinero está apuntado para cerrar al argentino”.

Con el arribo de Thiago Nuss en Colo Colo darán por cerrado el plantel 2026. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

Thiago Nuss tiene 25 años y desde el 2024 que defiende la camiseta del OFI Creta de Grecia tras ser vendido por Argentinos Juniors. En la presente temporada 2025/26 ha jugado 23 partidos oficiales con siete goles y dos asistencias en 1.784 minutos.

ver también Emblema de Colo Colo dice lo que mucho piensan del séptimo refuerzo: “Para ir a buscar por rellenar, prefiero…”

El atacante es formado en la divisiones inferiores de Deportivo Español de Argentina y en su país también defendió las camiseta de Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y Central Córdoba.