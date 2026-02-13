No fueron pocos los hinchas de Colo Colo que se sorprendieron en la Noche Alba Solidaria con el desempeño que mostró en cancha el volante Lautaro Pastrán, sin dudas el futbolista más aplaudido en el amistoso con Unión Española.

Si bien hubo versiones periodísticas que apuntaban a un disgusto dentro del Cacique por la forma física del ex Liga de Quito, la realidad es que a mitad de semana se mostró muy activo en cancha, y de sus pies cayeron las opciones más claras del equipo de Fernando Ortiz.

De cara a lo que será su participación en la temporada 2026, el medio argentinoPlay Deportivo entregó detalles puntuales de cómo fue la operación que trajo a Pastrán a Colo Colo, además de las chances de que pueda mantenerse en la institución.

Revelan las cifras del fichaje de Pastrán en Colo Colo

Según la publicación trasandina, el acuerdo entre el Cacique y Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase, involucró el pago desde nuestro país de US$100 mil dólares por el préstamo del futbolista de 23 años.

El acuerdo por Pastrán es por toda la temporada 2026, y existe en el contrato una cláusula de opción de compra del pase, en base a su rendimiento. Si cumplie con ciertos requisitos, Colo Colo puede adquirir el 60 por ciento de su ficha, por un costo de US$1 millón de dólares.

En ese ámbito, si bien la economía en Blanco y Negro no está en la actualidad para realizar una inversión de ese tamaño, al final será lo que muestre en cancha lo que finalmente defina si podrá seguir o continuará deambulando por el continente.

¿Cuáles son los refuerzos para el 2026?

Son seis las incorporaciones que oficialmente realizó Colo Colo para esta temporada: los defensores uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa; el defensor Matías Fernández Cordero; los volantes Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán; más el delantero argentino Maximiliano Romero.

¿Cuándo juegan los albos?

El Cacique será el encargado de cerrar la tercera jornada en Liga de Primera, cuando este domingo 15 de febrero reciba al líder Unión La Calera en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.

