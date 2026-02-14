La tercera fecha de la Liga de Primera está en pleno desarrollo y el partido que cierra la jornada se jugará este domingo, cuando Colo Colo reciba a Unión La Calera en el estadio Monumental.

Los albos vienen de sumar su primera victoria del año ante Everton, también en Macul, pero no hicieron un buen partido y apenas ganaron con goles en el tiempo agregado de Yastin Cuevas y Javier Correa.

Los cementeros, en tanto, es uno de los dos equipos que pudo ganar en las primeras dos fechas, aunque arriesga perder sus puntos por hacer jugar a seis extranjeros, situación que ya está en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Javier Méndez sigue esperando para ser titular en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene decidida la formación que pondrá este domingo en el Monumental y no quiere problemas, porque repetirá el once que le ganó a Everton.

La determinación del Tano sorprende mucho, puesto que se esperaba que el defensa central uruguayo Javier Méndez tomara la titularidad tras cumplir las dos fechas de sanción que arrastraba de la liga charrúa, pero tendrá que esperar.

Javier Méndez no será titular ante La Calera. Foto: Colo Colo

El ex Peñarol tendrá que esperar en la banca, puesto que la zaga central la compondrán el criticado Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, quienes han jugado como titulares en el arranque de la temporada.

De esta forma, el once de Colo Colo será con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

