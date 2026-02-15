A pesar de que Deportes Concepción ha dado muestras de buen fútbol, el equipo de Patricio Almendra sólo sabe de derrotas al cabo de tres fechas en la Liga de Primera. El retorno de los lilas a la élite del balompié chileno ha sido más difícil de lo esperado.

Y en la tercera fecha, el León de Collao sufrió la caída en un clásico regional contra Universidad de Concepción. Para colmo de males, desperdició la ventaja con la que se fue al descanso a raíz del gol de penal que materializó el experimentado goleador Joaquín Larrivey.

Pero un tanto de Cristofer Mesías y otro del panameño Cecilio Waterman le dieron la victoria al Campanil. A pesar de haber recibido otro golpe, el Pato Almendra tiene confianza en sus recursos como director técnico. “Tenemos nuestra forma”, aclaró cuando le consultaron por la receta para levantar.

Patricio Almendra en el clásico que el Conce perdió ante el Campanil. (Eduardo Fortes/Photosport).

“No soy mucho de charlas, les puedes preguntar a los jugadores. Soy más de temas individuales, poder convencerlos de algo. Seguiré por esa línea. A mí me aburrían mucho las charlas cuando era jugador”, reconoció Almendra, quien sucedió en el cargo a Manuel Suárez en la campaña 2025.

Y prosiguió. “Escuchar a un DT 40 minutos era insoportable. Lo viví como jugador y ahora no lo hago, trato de hacer las cosas más simples y facilitarlas. El año pasado logramos algo importante para el club”, manifestó el otrora jugador del Conce.

“Este año partimos mal, pero tengo la convicción de que lo vamos a levantar”, fue el deseo del Pato Almendra, quien debe afinar detalles para recibir a Cobresal en el estadio Ester Roa Rebolledo. Sin duda, es perentorio un triunfo ante los Mineros, que llegarán a Collao tras vencer a Universidad Católica en El Salvador.

Patricio Almendra y el momento de Deportes Concepción: “Camarín golpeado”

Para Patricio Almendra, Deportes Concepción aún tiene margen suficiente para despegar en la Liga de Primera 2026. Pero admitió que las tres derrotas en fila mermaron la confianza del equipo. “El camarín está golpeado, no queríamos perder ningún partido“, aseguró el DT de los lilas.

“Sentíamos que era un partido no accesible, pero que dependía de nosotros. Lo perdimos con errores de posicionamiento y también individuales. Nos resta poder levantarlo, no estará Joaquín pero es la oportunidad de que los que no están demuestren por qué deben estar dentro y no fuera”, agregó Almendra.

Patricio Almendra vivió intensamente el clásico ante Universidad de Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

Se refería a la suspensión que deberá afrontar el experimentado goleador Joaquín Larrivey, quien fue expulsado cerca del final del encuentro. Una chance que seguramente peleará Carlos Escobar con Ignacio Mesías, quien quedó fuera de los convocados ante el Campanil.

“Son sólo 20 jugadores en la citación, tratamos de decir por los que creemos que están bien. Veo esta ausencia como una oportunidad y los jugadores deben mirarlo de la misma forma”, pidió Patricio Almendra para que la competencia interna sin el Bati sea al máximo nivel posible.

Revisa el compacto de la caída de Deportes Concepción ante el Campanil

Así va Deportes Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción sólo sabe de derrotas al cabo de tres fechas en la Liga de Primera 2026 y está en puestos riesgosos.

