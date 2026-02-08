Deportes Concepción pudo ponerse en ventaja frente a la UC con un remate de Ethan Espinoza, pero Vicente Bernedo hizo una tapada espectacular. Voló abajo y desvió al córner un balón que parecía tener destino inexorable de gol. Fue una de las chances claras que tuvieron los lilas en el hermoso Claro Arena.

De todas maneras, cuando en frente está Fernando Zampedri, es difícil que el Toro desperdicie ocasiones. En el segundo tiempo, le sacó máximo rédito a un gran pase de Matías Palavecino y venció al brasileño César Dutra. En tanto, Justo Giani anotó el 2-0. Otra de muestra de jerarquía.

Tras el partido, el DT del Conce conversó con TNT Sports consciente de que deben empezar a sumar, aunque los dos partidos fueron como visitante. En la primera fecha, cayeron por 2-0 ante O’Higgins en El Teniente de Rancagua. “Tuvimos un error posicional que vamos a evaluar en el video”, introdujo Patricio Almendra en la charla con Jorge Cubillos.

La despedida de Deportes Concepción en el Claro Arena. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Hicimos un primer tiempo muy correcto, el gol nos desdibuja. Tuvimos para haber empatado o descontado antes, pero nos vamos con las manos vacías. Nos ha tocado duro el inicio de torneo. Pero vamos a trabajar duro para revertir la situación”, agregó Almendra.

De todas maneras, percibe que no todo es tan malo. “Son errores puntuales, detalles, pudimos hacer un gol de pelota detenida. No estamos siendo finos”, dijo el Pato. Aunque solito le fue dando el tono de urgencia a la situación. Por ejemplo, con una crítica al bloque ofensivo.

Pato Almendra se pone presión tras la derrota de Deportes Concepción ante la UC

Patricio Almendra fue quien condujo a Deportes Concepción a la primera división tras la salida de Manuel Suárez y luego de la derrota frente a la UC recién en la segunda fecha liguera, ya siente presión. Cree que faltó fineza para concretar algunas ocasiones clarísimas.

Patricio Almendra sonríe en el Claro Arena. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Tuvimos tres o cuatro centros que pasaron por la boca del arco. Necesitamos afinar, no nos está alcanzando”, manifestó Almendra, quien debe afinar detalles para un clásico regional ante otro recién ascendido: el último campeón de la Primera B, Universidad de Concepción.

Por eso la alerta que el DT encendió en el León de Collao. “Es el inicio del torneo, pero queremos empezar a sumar y vamos a trabajar duro para eso”, sentenció Almendra, quien prefirió apostar por otros laterales en la segunda jornada: Brayan Véjar y Misael Dávila. Seguramente seguirá haciendo pruebas para encontrar los resultados que desea con el equipo que tanto ama.

