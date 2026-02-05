Joaquín Larrivey ya calienta el partido del domingo entre Universidad Católica y Deportes Concepción. Es que el delantero centro del cuadro lila en el programa No Es Para Tanto asegura que hará historia en el Claro Arena.

“Este domingo anotaré mi gol número 100 en el fútbol chileno”, fue la advertencia que le hizo a los cruzados de cara a este duelo.

El ex atacante de Universidad de Chile llegará a Las Condes con 99 goles convertidos en el fútbol nacional, es decir, a uno solo de los cien. Ante la ‘UC’ y en calidad de visitante, Larrivey podrá llegar a la marca de los tres dígitos y por eso es que llega con la confianza absoluta de que lo conseguirá.

Detalladamente en este registro están los 43 goles que convirtió con la ‘U’ en 74 partidos. También los 33 tantos con la camiseta de Magallanes en 51 encuentros disputados.

Hoy por Deportes Concepción, Larrivey ha jugado en 42 oportunidades. En ellas ha convertido 23 veces, lo que lo caracterizó como el referente de área que tiene el ‘León de Collao’ en el ascenso del 2025.

Deportes Concepción ascendió a finales de 2025(Foto: Pedro Tapia/Photosport)

A sus 41 años, Joaquín Larrivey podrá seguir dejando su huella en el fútbol chileno este domingo en condición de visitante. Cuando Deportes Concepción visite a Universidad Católica en la segunda fecha de la Liga de Primera. Ahí, el equipo de la octava región saldrá a buscar sus primeros tres puntos ante unos locales que también se exigen lo mismo.

Larrivey buscará el récord ¿Cómo llegan Universidad Católica y Deportes Concepción?

Joaquín Larrivey buscará su gol número 100 en el fútbol chileno este domingo, en medio de dos equipos que están obligados a sumar de a tres. Partiendo por la Universidad Católica, quienes empataron en la primera fecha ante Deportes La Serena 2 a 2 como visitantes.

Deportes Concepción también está obligado a ganar, considerando que tras un buen 2025 donde lograron ascender, su inicio en la Liga de Primera 2026 no fue el mejor. En condición de visitante, el León de Collao perdió ante O’Higgins por 2 a 1 y en su segundo partido consecutivo saldrán a buscar la victoria.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs Deportes Concepción ?

Programado en la segunda fecha de la Liga de Primera, Universidad Católica y Deportes Concepción jugarán este domingo 8 de febrero en el Estadio Claro Arena. Este partido está programado a las 20:30 horas, en lo que será el cierre de la jornada de fin de semana.