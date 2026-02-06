Pronósticos Colo Colo vs Everton: la obligación del Cacique en su regreso al Monumental

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Colo Colo vs Everton, por la fecha 2 del Campeonato Nacional.

Colo Colo y Everton se enfrentarán en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026, este sábado a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, en busca de su primera victoria de la temporada. El Cacique cayó por 3-1 ante Deportes Limache, mientras que los Ruleteros perdieron por la mínima frente a Unión La Calera.

Por localía, plantel e historia, los Albos aparecen como favoritos para quedarse con los tres puntos, respaldados por un sólido historial en casa ante el elenco de Viña del Mar: registran siete triunfos y tres empates en sus últimos 10 duelos como locales por liga chilena.

Antes del pitazo inicial, nuestro analista presenta tres pronósticos destacados para consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Colo Colo vs Everton

Doble oportunidad: Colo Colo o Empate + Tiros de esquina de Everton: Menos de 3.5 1.75 Anotará en cualquier momento: Maximiliano Romero 2.37 Tiros de esquina de Colo Colo en la 1ª mitad: Más de 1.5 y Menos de 5.5 + Total de goles de Colo Colo en la 2ª mitad: Más de 0.5 1.90

Números que favorecen a Colo Colo en la segunda fecha

Everton perdió siete de sus últimos ocho partidos como visitante. En seis de esas siete derrotas, registró menos de cuatro saques de esquina a favor.

Colo Colo, por su parte, suma dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro encuentros oficiales como local. En los tres partidos en los que no cayó, concedió menos de cuatro córners.

Doble oportunidad: Colo Colo o Empate + Tiros de esquina de Everton: Menos de 3.5 – 1.75 en bet365

El nuevo goleador del Cacique empieza a dar señales

Maximiliano Romero fue una de las incorporaciones del Cacique con el objetivo de volver a lo más alto del fútbol chileno, y el delantero ya empieza a mostrar resultados, ya que anotó el gol de su equipo en la derrota ante Limache.

En su breve paso por O’Higgins, el atacante argentino marcó seis goles en 13 apariciones.

Anotará en cualquier momento: Maximiliano Romero – 2.37 en bet365

Colo Colo impone condiciones en el Monumental

En sus últimos cinco partidos como local en la Liga de Primera, el Cacique evidenció un patrón claro en cada uno de los tiempos. En las primeras mitades registró entre dos y cinco saques de esquina a favor, mientras que tras el descanso anotó al menos un gol.

Tiros de esquina de Colo Colo en la 1ª mitad: Más de 1.5 y Menos de 5.5 + Total de goles de Colo Colo en la 2ª mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Colo Colo vs Everton

Historial de Colo Colo vs Everton: últimos partidos