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¡Decidido! Fernando Gago será el DT de la Universidad de Chile

Por fin, la Universidad de Chile se decidió con todo. Fernando Gago será anunciado como el nuevo DT del Romántico Viajero.

Por Jose Arias

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La U eligió a Gago.
© Getty ImagesLa U eligió a Gago.

Universidad de Chile anda en la búsqueda implacable de un remplazante de Francisco Meneghini para la banca azul. Fernando Gago apareció en el radar y nunca más salió de allí.

El técnico argentino mantenía el primer lugar en las preferencias de la directiva azul, por lo que su camino para asumir el cargo vacante era plano. Lo único que preocupa es que, pese a ser un nombre rimbombante, Fernando Gago no ha sido, pese a ello, un DT con buenos resultados en sus últimos equipos.

Más allá de eso, Fernando Gago ganó la puja. El argentino será el futuro técnico de la Universidad de Chile, tal como aseguró Francisco Caneo de Cooperativa Deportes.

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¿Humo blanco?

O le podemos decir humo azul. Lo cierto es que, entre los tres candidatos, Fernando Gago asumió la ventaja en los últimos días y, finalmente, es el elegido por la Universidad de Chile.

Su trayectoria no es tan larga y tiene mucho menos historia que los otros dos candidatos, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo, pero es conocido por su mano dura en los planteles. Esto es algo que se habría valorado en el club.

De esta forma, el ex DT de Boca Juniors, Racing de Avellaneda, Necaxa, Chivas de Guadalajara y Aldosivi asumirá el mango caliente de un club que no supo, con Meneghini en la banca, estar a la altura de su grandeza.

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Gago es el elegido de la U | Getty Images

Gago es el elegido de la U | Getty Images

Resumen…

  • Fernando Gago será el futuro entrenador del club, según Cooperativa Deportes.
  • El estratega argentino llega a la institución para reemplazar al cesado Francisco Meneghini.
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  • Los técnicos Martín Lasarte y Eduardo Berizzo fueron los otros candidatos para el cargo.
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