Está casi listo. Universidad de Chile ya tendría un acuerdo de palabra con Fernando Gago, reciente DT de Boca Juniors, que llegaría a remplazar a Francisco Meneghini.

Pese a que otros DT parecían tener más ventaja en un principio, de la índole de Eduardo Berizzo y Martín Lasarte, Fernando Gago sería de todo el gusto de la directiva. Con esto acabaría la búsqueda del Romántico Viajero.

En ese sentido, hay una advertencia que preocupa a algunos. Resulta que Fernando Gago ha tenido más de un roce con algunos referentes de los equipos que ha dirigido. ¿Se repetirá en la U?

ver también Cinco técnicos que se ha farreado la Universidad de Chile en estos últimos cinco años

Chicharito Hernández

En su arribo a Chivas de Guadalajara, en 2024, Fernando Gago hizo una movida audaz. El DT marginó al histórico delantero mexicano, Chicharito Hernández, y, en su lugar, empezó a darle más cabida a Cade Cowell.

Fernando Gago casi no pescó a Chicharito en su tiempo en Chivas | Getty Images

Maximiliano Moralez

“No tuve los minutos que esperaba y las oportunidades faltaron. Siempre estuve a disposición y nunca exigí nada. Había esperado mucho por esto, hice una gran movida familiar y lamentablemente terminó así”, dijo el experimentado atacante argentino, Maximiliano Moralez, en su salida de Racing.

Publicidad

Publicidad

Este atacante había llegado desde New York City en 2023, para una segunda oportunidad en La Academia. Sin embargo, Fernando Gago, que dirigió tres temporadas a Racing de Avellaneda, no lo consideró.

Emiliano Vecchio

Para ser justos con Fernando Gago, Emiliano Vecchio ha tenido problemas en varios lugares en los que ha estado. Unión Española fue un ejemplo reciente de su problemática personalidad.

Tras una lesión que lo mantuvo lejos de las canchas por más de un año, Vecchio tenía para volver a las canchas en Racing, durante 2023. Sin embargo, Fernando Gago no le dio la oportunidad y el Gordo tuvo que salir del equipo.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero

Lo cierto es que Fernando Gago es tincado. Y cuando Paolo Guerrero, el mítico delantero peruano, llegó a Racing de Avellaneda, todos creían que tendría varios minutos de juego. Sin embargo, poco y nada lo puso el DT argentino y terminó rescindiendo contrato antes del año que tenía estipulado.

“En Racing no jugué. Cuando jugué, lo dejé puntero de la Libertadores. Cuando salí, quedó eliminado”, recalcó el peruano una vez que dejó el elenco de Fernando Gago.

Edwin Cardona

Otro con el que Gago tuvo serios problemas fue con el colombiano Edwin Cardona, a quien también se encontró en Racing. “No juga más”, habría dicho el DT argentino a su llegada al club y ese fue el inicio del fin de la experiencia del cafetero en Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

Claro que, esta actitud del DT no fue aleatoria. La indisciplina y el poco compromiso mostrado por Cardona habrían desencadenado la decisión de Gago. En un streaming, el cafetero expresó su molestia con su entonces ex técnico, cuando felicitó a Paolo Guerrero, campeón con Liga de Quito. “Hermano, felicidades. Y el que sabes no te ponía, ahí tiene”, lanzó.