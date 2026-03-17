Universidad de Chile está en busca de un nuevo técnico, tras el “mutuo acuerdo” con el que llegaron con Francisco Meneghini, que significó su salida. El cuadro laico tiene a tres DT destacados en carpeta.

Los nombres que parecieran correr con mayor ventaja en el elenco universitario son Fernando Gago, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo. Eso sí, nada está dicho y bien podrían aparecer nuevos nombres.

Esta no es primera vez que la Universidad de Chile anda en busca de técnicos. De hecho, en los últimos cinco años el Romántico Viajero ha buscado técnico en seis ocasiones distintas, considerando como inicio la salida de Esteban Valencia. A continuación, los técnicos que sonaron y que “se farreó” la U.

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Cinco DT que pudieron llegar a la U

Son cinco, pero podrían ser más. Es decir, en esta lista no se trata de la exhaustividad, sino de recordar algunos nombres que rondaron por el CDA y que terminaron en otras latitudes.

Buena parte de ellos son argentinos. Además, aparte de Jorge Fossati, todos tienen trabajo como técnico en la actualidad.

Lista de los cinco

Jorge Fossati: el técnico uruguayo sonó la semana pasada en la Universidad de Chile. Se encuentra sin trabajo como técnico, por lo que su posibilidad era bastante real. Sin embargo, según fuentes internas, el ex DT de la Selección de Perú no habría convencido en la entrevista con la dirigencia y pasa a ser uno de los entrenadores que el Bulla se farreó.

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Martín Anselmi: fue el gran deseo de la dirigencia en 2023, cuando finalmente llegó Mauricio Pellegrino. Actualmente, dirige al Botafogo y en algún momento algunos lo pusieron como alternativa para el proceso actual de la U. En el pasado, prefirió irse a Cruz Azul de México que venir a Chile.

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Mariano Soso: sonó también en el tiempo en el que la Universidad de Chile terminó decantando por Mauricio Pellegrino. Su estilo ofensivo gustaba mucho en el CDA, pero no se llegó a un acuerdo económico. Actualmente, dirige a Alianza Lima.

Gabriel Milito: parecía, en algún momento, que si no llegaba Gustavo Álvarez, era él. Sin embargo, la realidad económica de la liga chilena no pudo ante el monstruo que es la brasileña y Milito prefirió el Atlético Mineiro. El ex DT de O’Higgins está, actualmente, en Chivas de Guadalajara.

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Alexander Medina: sonó muy fuerte a fines de 2023, justo antes de la llegada de Gustavo Álvarez. Su perfil de mano dura y su éxito en Talleres convencían a la dirigencia de la U, pero el Cacique compitió con el campeón del torneo en ese entonces, por el cual se decidió la U. Actualmente, es el DT de Estudiantes de La Plata.

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En resumen…

Universidad de Chile busca técnico tras la salida de Francisco Meneghini por mutuo acuerdo.

Los candidatos principales para asumir el cargo son Fernando Gago, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

El club ha buscado entrenador en seis ocasiones distintas durante los últimos cinco años.

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