Lindo partido en Vancouver entre los Socceroos y los otomanos por el grupo D.

Un nuevo partido tiene inicio en la Copa del Mundo 2026. Esta vez son Australia y Turquía las selecciones que se enfrentan por la cita planetaria, donde ambos buscan la victoria.

Los Socceroos son asistentes habituales en este tipo de torneos y en Qatar 2022 llegaron a octavos de final, donde fueron eliminados por Argentina, país que terminaría siendo campeón. Los otomanos por su parte no llegaban a esta competición desde Corea y Japón 2002, donde se quedó con el tercer puesto.

Australia y Turquía integran el grupo D, donde también se encuentran Estados Unidos y Paraguay. De hecho, los anfitriones del Mundial arrancaron goleando por 4-1 a la Albirroja, en lo que asoma como una zona bastante peleada.

MINUTO a MINUTO de Australia vs Turquía: