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Australia vs Turquía MINUTO a MINUTO: sigue todos los detalles del Mundial 2026

Lindo partido en Vancouver entre los Socceroos y los otomanos por el grupo D.

Por César Vásquez

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Ambos países hacen su debut en la Copa del Mundo 2026.
© GettyAmbos países hacen su debut en la Copa del Mundo 2026.

Un nuevo partido tiene inicio en la Copa del Mundo 2026. Esta vez son Australia y Turquía las selecciones que se enfrentan por la cita planetaria, donde ambos buscan la victoria.

Los Socceroos son asistentes habituales en este tipo de torneos y en Qatar 2022 llegaron a octavos de final, donde fueron eliminados por Argentina, país que terminaría siendo campeón. Los otomanos por su parte no llegaban a esta competición desde Corea y Japón 2002, donde se quedó con el tercer puesto.

Australia y Turquía integran el grupo D, donde también se encuentran Estados Unidos y Paraguay. De hecho, los anfitriones del Mundial arrancaron goleando por 4-1 a la Albirroja, en lo que asoma como una zona bastante peleada.

MINUTO a MINUTO de Australia vs Turquía:

El regreso de Turquía

Turquía es una selección con cultura futbolística, pero desde Corea y Japón 2002 que no estaban en una Copa del Mundo, cuando lograron el tercer puesto. En Norteamérica 2026 hacen su regreso en gloria y majestad.

El grupo D

Australia y Turquía son parte del grupo D de la Copa del Mundo, donde Estados Unidos ya derrotó a Paraguay por un contundente 4-1.

¿A qué hora juega Australia vs Turquía?

Este partido iniciará a las 00:00 horas de Chile de este domingo 14 de junio. Este encuentro se disputará en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

La formación de Australia

Tony Popovic manda esta formación para el estreno de Australia:

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La formación de Turquía

Estos son los once elegidos por Vincenzo Montella para el debut turco:

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¿Dónde ver a Australia vs Turquía?

Este encuentro no será transmitido en TV abierta. La única opción para verlo en televisión es por DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO, Prime Video, DAZN y Paramount+.

Bienvenidos a un nueva transmisión MINUTO a MINUTO

Hola amigos, bienvenidos a seguir con la emoción de la Copa del Mundo 2026. Esta vez les tendremos el partido de Australia vs Turquía.

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