El DT de los azules evita profundizar en el mercado de fichajes, aunque deja una frase sobre la mesa que llama la atención.

Universidad de Chile enfrentará este jueves a O’Higgins, en el último duelo pendiente de la primera rueda de la Liga de Primera 2026, que abrirá un trascendental proceso.

Esto, porque se abrirá la ventana de invierno en el mercado de fichajes, donde Fernando Gago podrá acomodar su plantel con tres refuerzos, pero también con salidas.

Pero mientras los hinchas planifican y sueñan con nombres que vengan a potenciar el equipo con jugadores calados, el pensamiento del técnico y la dirigencia va claramente por otro camino.

Los azules pueden modificar su plantel a mita de temporada. Foto: Martin Thomas/Photosport

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¿La U va sólo por oportunidades de mercado?

Fernando Gago fue consultado tras el empate 2-2 ante Unión La Calera por el tema de los refuerzos, donde mandó una respuesta al córner pero que marca cómo se viene el mercado de fichajes en Universidad de Chile.

“Veremos que decisión tomamos en el mercado”, fue la breve respuesta que entregó el argentino, donde evita el tema cuando es fundamental para la pelea por el título que quiere dar la U, pese a estar 15 puntos de Colo Colo.

Por lo mismo, abre la opción que en Azul Azul se piense más en oportunidades de mercado que ir por nombres que, efectivamente, sirvan para levantar el nivel de la U.

Algo que es una costumbre de la concesionaria en todas las ventanas de invierno, donde se asegura que el gasto se hizo al principio de temporada, aunque se estaba con Francisco Meneghini.

Por lo mismo, las palabra de Fernando Gago nuevamente nublan un proceso del que no hay luces, teniendo en cuenta que la dirigencia tampoco emite declaraciones al respecto.

Mira las declaraciones de Gago en la U: