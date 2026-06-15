Los azules disputarán el jueves el duelo pendiente por la primera rueda, lo que hará sacar conclusiones para una segunda etapa lejos de Colo Colo.

Universidad de Chile será la encargada de cerrar la primera rueda de la Liga de Primera 2026, cuando este jueves dispute el partido pendiente ante O’Higgins, en el Estadio Nacional.

Luego del empate 2-2 ante Unión La Calera, los azules se llenaron de críticas, porque están, en este momento, a 15 puntos del puntero del torneo en la tabla de posiciones: Colo Colo.

El gran objetivo de los azules es alcanzar el título, cosa que se ve cada vez más lejos pensando en realizar un segundo semestre perfecto, por lo que el resultado del jueves marcará desde dónde comienza a competir con Fernando Gago.

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra Union La Calera disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 14/06/2026 Andres Pina/Photosport Football, Union La Calera vs Universidad de Chile. 15th turn, 2026 First division League. Universidad de Chile’s manager Fernando Gago is pictured during a First division Leage match against Union La Calera at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 14/06/2026 Andres Pina/Photosport

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El jueves a las 20.00 horas Universidad de Chile recibirá a O’Higgins en el Estadio Nacional, con un cuadro azul obligado a sumar los tres puntos para recortar distancia con Colo Colo.

Una victoria del cuadro bullanguero los hará saltar al tercer lugar de la tabla de posiciones con 24 positivos, además de una diferencia de goles mayor a otros equipos que están en esa línea, como Coquimbo Unido y Palestino.

Pese a esto, serán 12 unidades de diferencia que los separarían del cuadro albo en el estadio Monumental, pero estarían en medio de la lucha por una copa internacional, que también está dentro de los objetivos.

Por otro lado, si sólo consigue un empate como local, sumará 22 puntos, metiéndose en el sexto lugar, sobre Everton y Ñublense, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana: a 14 puntos de Colo Colo.

Mientras que si pierden de la mano de Fernando Gago, se mantendrán con los 21 positivos, a 15 puntos de los albos, pero bajarán un lugar en la tabla de posiciones, porque O’Higgins por los pasaría.

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Mira la tabla de posiciones: