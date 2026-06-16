El capitán de Les Bleus anotó dos tantos ante el cuadro africano, sacó pecho por la fortaleza ofensiva de los galos e ironizó con quienes reprochan su nivel y su conducta como referente. "Tendría que jugar hasta los 80 años", lanzó.

Kylian Mbappé tuvo un estreno endemoniado en la victoria de Francia sobre Senegal por la primera fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026. El atacante del Real Madrid abrió la cuenta. Y también le puso broche de oro al marcador con un tiro inatajable para el golero Edouard Mendy.

Luego del encuentro, el capitán de Les Bleus sacó la voz con mucho orgullo para refrendar la confianza que siente por el nivel del equipo. Aunque le puso un freno a las expectativas. “No creo que estemos completamente lanzados. Era complicado empezar con una victoria”, aseguró el ariete de 27 años.

“Sabemos que podemos marcar en cualquier momento así que eso ayuda”, apuntó el exjugador del PSG y del AS Mónaco. El segundo tanto del cuadro galo lo anotó Bradley Barcola, quien aprovechó una gran asistencia de Adrien Rabiot y definió por sobre el arquero.

Kylian Mbappé fue la figura francesa ante Senegal en el estreno mundialero. (Getty Images).

Precisamente Barcola mostró su felicidad por los goles de Mbappé. “Estamos muy contentos por él. Es nuestro capitán, sabe lo que tiene que hacer. Nos anima mucho. Que marque un doblete sólo puede alentarnos. Es bueno para él y para el equipo”, sentenció el hábil atacante.

El exquisito finiquito de Barcola. (Darrian Traynor/Getty Images).

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Mbappé se burla de sus críticos tras el doblete por Francia vs Senegal

Kylian Mbappé les dejó un mensaje a quienes le reprochan su nivel luego de mostrar su poder de fuego con dos tantos por Francia ante Senegal. De hecho, lanzó una ironía para zanjar el tema. “No hay revancha”, expuso el delantero de los Merengues.

“Si tengo que jugar por todas las personas que me critican creo que tendría que jugar hasta los 80 años. Nosotros debemos mantenernos fríos y estoicos siempre durante un Mundial”, apuntó Mbappé, quien tiene vasta experiencia en estos certámenes.

Así celebró Mbappé junto a Didier Deschamps, DT de Francia. (Kevin C. Cox/Getty Images).

Fue figura en el equipo galo que se consagró campeón en Rusia 2018 y también una estrella en el cuadro subcampeón de Qatar 2022 con un triplete de ensueño ante Argentina, a la postre monarca mediante los lanzamientos penales que le dieron su tercer trofeo.

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