El Niño Maravilla estuvo unos días en su tierra natal para mostrarle sus raíces a su pequeña y su pareja. Tras días recibiendo cariño, dejó frases que le tocaron el corazón a los hinchas.

Alexis Sánchez vive los días más felices de su vida y no por lo que esté haciendo dentro de la cancha. El Niño Maravilla está disfrutando a concho su nueva faceta como padre de familia y en los últimos días sorprendió recorriendo su natal Tocopilla.

El delantero aprovechó las vacaciones del Sevilla por el término de la temporada y el Mundial para mostrarle su tierra a quienes hoy lo acompañan. Y después de días en los que cargó energía, utilizó sus redes sociales para emocionar a los hinchas con una reflexión.

Durante años el goleador histórico de Chile fue muy breve cuando apareció en redes sociales para hablar sobre su vida. Sin embargo, lo que significó este viaje lo marcó para siempre y lo llevó a dejar inspiradoras palabras antes de ir a definir su futuro.

La inspiradora visita de Alexis Sánchez y su nueva familia a Tocopilla

La paternidad le ha cambiado la vida por completo a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla no puede más de felicidad con esta nueva etapa en su vida y más luego de lo que le dejó su última visita a Tocopilla.

Alexis Sánchez le mostró Tocopilla a su pareja y su hija por primera vez. Foto: Instagram.

Así lo dio a entender el propio jugador, quien como pocas veces utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre lo que fueron estos días en su tierra natal. “Agradecido de Dios y de la vida que he tenido“, lanzó en un video mostrando lo que fue este viaje.

Pero fue tras ello que Alexis Sánchez emocionó a los hinchas al revelar cómo impactó hacer esta visita con su hija y Alexandra Litvinova, su pareja y madre de la pequeña. “Recuerdo cuando salí a los 15 años de casa y hoy, saliendo de Tocopilla ya más grande, mire hacia adelante viendo los ojos de mi hija sonriendo y Tocopilla a mi espalda. Me dije ‘Valió la pena el esfuerzo’“.

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Alexis Sánchez no se detuvo ahí y enfatizó en que esto lo hizo pensar en lo que ha sido su carrera. “De ser un simple niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol y competir con los mejores del mundo”, complementó.

Pero para rematar, el delantero avisó que su carrera está lejos de acabar y que aún le quedan cartuchos por gastar. “Todavía me quedan muchos capítulos que escribir. Esto recién comienza“, remató.

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Alexis Sánchez muestra una faceta que nunca antes se había visto y emociona a todo Chile con su nueva etapa. El Niño Maravilla se llena de energía junto a su familia y prepara su regreso a España para definir si es que seguirá en el Sevilla.

Los números de Alexis Sánchez en la última temporada

Alexis Sánchez termina sus vacaciones para definir su futuro en Sevilla, donde logró disputar un total de 30 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que estuvo en la cancha.

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En resumen, Alexis Sánchez