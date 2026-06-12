El Niño Maravilla sonaba en el Bulla, pero lo cierto es que su deseo y el del club es seguir juntos por lo menos un año más. En su presentación, el hombre que conformará el plantel fue muy claro.

Alexis Sánchez define su futuro después de un temporada en la que fue de menos a más con el Sevilla. El Niño Maravilla pasó de casi no sumar minutos a tener un rol fundamental en la salvación del descenso de los Blanquirrojos, algo que le puede valer su renovación por un año más.

El delantero había pasado las últimas semanas entre los rumores que lo acercaban a la U de Chile. Sin embargo, lo cierto es que a sus 37 años todavía quiere competir en la élite y este viernes recibió una importante noticia: ya hay negociaciones para que se quede.

Fue el nuevo director deportivo de los Blanquirrojos quien aclaró el tema y reveló que hay conversaciones entre ambas partes para extender el vínculo. Eso sí, bajo las condiciones que pone el club para un jugador al que ya no ven 90 minutos dentro de la cancha.

Nuevo director deportivo de Sevilla lo confirma: quieren que Alexis Sánchez se quede un año más

A Alexis Sánchez la vida y su gran cierre de temporada le pueden dar un año más jugando en Europa. El Sevilla confirmó que busca la continuidad del Niño Maravilla y así dejar en suspenso su regreso al fútbol chileno.

El Sevilla busca renovarle a Alexis Sánchez y la U sufre otro portazo. Foto: Sevilla.

José Ignacio Navarro fue presentado este viernes como el nuevo director deportivo y ahí fue consultado sobre la situación del chileno. “Estamos en conversaciones con su agente“, destapó de inmediato.

Pero eso no fue todo, ya que el hombre que conformará el plantel del Sevilla de ahora en adelante fue categórico sobre lo que busca con Alexis Sánchez. “La intención es llegar a un acuerdo“.

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Aunque José Ignacio Navarro fue claro en señalar que la idea es que el Niño Maravilla siga siendo aporte desde la banca. Esto para “darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir“.

Finalmente, el director deportivo del club enfatizó en que todo esto es con el visto bueno del técnico Luis García Plaza. “El míster está totalmente implicado en la planificación, estamos en contacto diario, varias veces al día. Ya sean jugadores nacionales o extranjeros, tenemos que tener claro ese perfil de jugador que nos dé rendimiento, ilusión, valores que queremos, para solventar la situación que tenemos y conseguir el objetivo final“.

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De esta manera, el futuro de Alexis Sánchez parece estar más en Sevilla que en Chile. El Niño Maravilla puede mantenerse jugando en Europa y la U llora otro portazo de una de sus obsesiones.

Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez negocia su renovación en el Sevilla, donde ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla