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Mundial 2026

Una amarrete Escocia se impone con lo justo ante un aguerrido Haití y lidera en el grupo de Brasil

El cuadro europeo aprovechó la chance que tuvo y se quedó con una victoria clave, en una zona muy apretada en el Mundial 2026.

Por Carlos Silva Rojas

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John McGinn marcó el único gol de Escocia.
© GettyJohn McGinn marcó el único gol de Escocia.

Escocia volvió a un Mundial y lo hizo de la mejor forma, porque sumó una victoria muy trabajada por 1-0 ante Haití en Boston, para así liderar el reñido Grupo C de la Copa del Mundo.

Los europeos salieron a demostrar que eran superiores y arrinconaron a los caribeños en el arranque, aprovechando el pánico escénico de los haitianos.

La primera de riesgo fue para los escoceses, que pudieron abrir la cuenta en los 18′ con un disparo de Scott McTominay que dio en el poste del meta Placide.

Haití superó los nervios y jugaba mejor, con el volante creativo francés Bellegarde dominando las acciones, sin embargo, el primer gol iba a ser para los británicos.

Luego de una jugada colectiva, la pelota le quedó en la entrada del área a John McGinn (29′), que con un zurdazo que dio en un rival puso el 1-0. Inmerecido, pero eso no importa mucho.

John McGin celebra su gol en Escocia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

John McGin celebra su gol en Escocia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Escocia lo sufre, pero lo gana ante Haití

La segunda parte estuvo marcada por un dominio territorial y posicional de Haití, pero el equipo de la Concacaf tenía solo ganas y pocas herramientas para llegar a la red.

Los centroamericanos tuvieron una chance de marcar la igualad a los 85 minutos, no obstante, el cabezazo de Pierrot se fue desviado y tras ello nunca más se aproximaron con claridad.

Escocia se alza como el líder del Grupo C con 3 puntos, superando a los favoritos Brasil y Marruecos, que empataron. Haití, está en cero, por ahora.

En la segunda fecha de la zona los brasileños se medirán con los haitianos, mientras que escoceses y marroquíes jugarán un duelo vital.

La previa

Partido clave. Dos equipos que no jugaban un Mundial desde hace mucho tiempo se estrenan en el certamen planetario, porque chocan Haití y Escocia, en duelo válido por el Grupo C.

El elenco caribeño no juega en un torneo orbital desde 1974, mientras que los británicos no clasificaban a una Copa del Mundo desde 1998.

Tanto para haitianos como escoceses el duelo es fundamental, porque luego tendrán que medirse ante Brasil y Marruecos, por lo que este choque es clave si es que quieren avanzar de ronda.

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El partido entre Haití y Escocia irá en exclusiva para Chile por DGo, pero podrás conocer todos los detalles por nuestro minuto a minuto.

El minuto a minuto entre Haití y Escocia

97' TERMINA EL PARTIDO

Pitazo final. Escocia le gana con lo justo por 1-0 a Haití en el Grupo C.

Gracias por seguir un nuevo minuto a minuto del Mundial 2026. Buenas noches.

90' TIEMPO CUMPLIDO

Se le agota el tiempo al seleccionado de Haití. Se jugarán 6 minutos de tiempo adicional en Boston.

85' CERCA HAITÍ

El grandote Pierrot se eleva y gana en los alto con un cabezazo potente, aunque sin precisión. Su remate se va cerca del arco del portero Gunn.

82' LO MERECE HAITÍ

Con el empuje de Ricardo Adé desde el fondo y el talento de Bellegarde, Haití sueña con llegar al empate. Con poco, aunque con ganas, los caribeños empujan por el gol.

77' PRESIONA HAITÍ

Haití empieza a presionar el arco de Escocia y busca la clásica "táctica" de tirar centros al área. Por ahora, no lleva riesgo.

73' CASI ESCOCIA

John McGinn recibe un balón por el sector izquierdo y le da con un zurdazo cruzado, aunque su remate se va mordido y no llega a la puerta.

66' SUEÑAN CON LA VICTORIA

Los hinchas escoceses empiezan a saborear una victoria en el Mundial.

Hinchas de Escocia en Boston.

Hinchas de Escocia en Boston.

58' LE CUESTA EL TOQUE FINAL

Haití quiere llegar a la paridad, pero carece de precisión en el tramo final del campo de juego, por lo que no lleva riesgo al arco de Gunn.

50' DOMINA HAITÍ

El equipo centroamericano salió a buscar la igualdad en el complemento. El zurdo Louicius Don Deedson es el que más busca.

46' ARRANCA EL COMPLEMENTO

Ya se juega el segundo tiempo en Boston. Escocia se impone por 1-0 ante Haití.

45+4' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Se van a descansar en Boston. Escocia lo gana 1-0 a Haití, gracias al solitario gol de John McGinn.

43' RESULTADO INJUSTO

Haití juega mejor que Escocia, sin embargo, le falta el último toque para hacerle daño al cuadro que viste de rojo.

35' ASÍ FUE EL GOL

El tanto que tiene a los europeos arriba en la cuenta

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29 GOOOOL DE ESCOCIA

John McGinn define una gran jugada colectiva de Escocia y su remate se va adentro de la puerta haitiana, luego de unos rebotes.

23' LLEGÓ

Llega el polémico tiempo de rehidratación. Se detiene el encuentro por 3 minutos en Boston.

22' LA JUGADA MÁS RIESGOSA

El disparo de la figura de Napoli.

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PALOOOOO

La mejor jugada del partido. Scott McTominay está cerca de abrir la cuenta, sin embargo, su disparo con la derecha pega en el poste del golero Placide, que solo atinó a mirar el balón.

13' CRECE HAITÍ

Luego de una buena jugada colectiva llega el segundo disparo de Haití, mediante Bellegarde, pero el jugador de origen francés la tira muy elevada.

6' BUSCA HAITÍ

Una recuperación alta le permite a Haití tener su primer disparo. Deedson prueba de zurda, pero la pelota se fue muy cancha.

4' AVISA ESCOCIA

Los europeos tienen la primera chance. Gannon-Doak prueba con un zurdazo desde la entrada del área que se va a las manos de Placide.

1' ¡ARRANCA!

¡Ya se juega! Haití y Escocia buscan una histórica victoria en el Mundial 2026.

JUGADORES A LA CANCHA

En minutos arranca el encuentro. Haitianos y escoceses ya pisan el terreno de juego en Boston.

SE VIENE

Los hinchas escoceses cantan en las tribunas y los jugadores de ambos equipos hacen el trabajo previo en la cancha de Boston. Ya se viene el tercer partido del día por el Mundial.

UN LÍDER

En la selección de Escocia hay que seguir al volante de Napoli Scott McTominay, quien fuera clave en las Eliminatorias de Europa.

El mediocampista formado en Manchester United anotó 10 tantos en la recién terminada Serie A.

A SEGUIRLO

Una de las figuras del cuadro haitano es Wilson Isidor delantero francés, que eligió jugar por el país caribeño.

En la pasada temporada jugó 32 partidos por Sunderland en la Premier League y marcó 6 goles.

CONOCIDO

Un viejo conocido del fútbol chileno es titular en Haití. El defensa central Ricardo Adé, con pasado en Santiago Morning y Magallanes, es de la partida en el elenco de la Concacaf.

FORMACIÓN DE ESCOCIA

La alineación de los europeos para su regreso a la Copa del Mundo.

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ONCE HAITIANO

La formación de Haití para su debut en el Mundial.

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ATENCIÓN

Brasil y Marruecos empatan 1-1, es decir, si hay un ganador entre Haití y Escocia será el líder de la zona.

EXPECTACIÓN

Locura haitiana antes de su estreno en el Mundial.

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SE VIENE

Todo listo en Boston para el encuentro que cierra la segunda fecha del Grupo C.

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MIRANDO EL PARTIDAZO

Haitianos y escoceses están muy atentos a lo que ocurra con el otro partido del Grupo C, donde Brasil y Marruecos están empatando por 1-1.

¡BUENAS TARDES!

Saludos a todos los fanáticos del fútbol. Empezamos con los relatos del partido entre Haití y Escocia por el Mundial de 2026.

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