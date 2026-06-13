Una amarrete Escocia se impone con lo justo ante un aguerrido Haití y lidera en el grupo de Brasil

El cuadro europeo aprovechó la chance que tuvo y se quedó con una victoria clave, en una zona muy apretada en el Mundial 2026.

Escocia volvió a un Mundial y lo hizo de la mejor forma, porque sumó una victoria muy trabajada por 1-0 ante Haití en Boston, para así liderar el reñido Grupo C de la Copa del Mundo.

Los europeos salieron a demostrar que eran superiores y arrinconaron a los caribeños en el arranque, aprovechando el pánico escénico de los haitianos.

La primera de riesgo fue para los escoceses, que pudieron abrir la cuenta en los 18′ con un disparo de Scott McTominay que dio en el poste del meta Placide.

Haití superó los nervios y jugaba mejor, con el volante creativo francés Bellegarde dominando las acciones, sin embargo, el primer gol iba a ser para los británicos.

Luego de una jugada colectiva, la pelota le quedó en la entrada del área a John McGinn (29′), que con un zurdazo que dio en un rival puso el 1-0. Inmerecido, pero eso no importa mucho.

John McGin celebra su gol en Escocia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Escocia lo sufre, pero lo gana ante Haití

La segunda parte estuvo marcada por un dominio territorial y posicional de Haití, pero el equipo de la Concacaf tenía solo ganas y pocas herramientas para llegar a la red.

Los centroamericanos tuvieron una chance de marcar la igualad a los 85 minutos, no obstante, el cabezazo de Pierrot se fue desviado y tras ello nunca más se aproximaron con claridad.

Escocia se alza como el líder del Grupo C con 3 puntos, superando a los favoritos Brasil y Marruecos, que empataron. Haití, está en cero, por ahora.

En la segunda fecha de la zona los brasileños se medirán con los haitianos, mientras que escoceses y marroquíes jugarán un duelo vital.

La previa

Partido clave. Dos equipos que no jugaban un Mundial desde hace mucho tiempo se estrenan en el certamen planetario, porque chocan Haití y Escocia, en duelo válido por el Grupo C.

El elenco caribeño no juega en un torneo orbital desde 1974, mientras que los británicos no clasificaban a una Copa del Mundo desde 1998.

Tanto para haitianos como escoceses el duelo es fundamental, porque luego tendrán que medirse ante Brasil y Marruecos, por lo que este choque es clave si es que quieren avanzar de ronda.

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El partido entre Haití y Escocia irá en exclusiva para Chile por DGo, pero podrás conocer todos los detalles por nuestro minuto a minuto.

El minuto a minuto entre Haití y Escocia