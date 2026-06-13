Jürgen Klopp hizo un duro análisis sobre las pausas de hidratación en el Mundial 2026 y disparó contra los anunciantes.

Una de las novedades del Mundial 2026 han sido las extensas pausas de hidratación acompañadas de publicidad en pleno desarrollo de los partidos. Desde todos lados del mundo han caído críticas por el tema.

Jürgen Klopp, quien está cumpliendo labores de comentarista durante esta Copa del Mundo, es uno de los que se pronuncia. “El fútbol está siendo tomado como rehén por ejecutivos sentados en oficinas con aire acondicionado”, dijo.

“Nos presentaron estos descansos como una medida de bienestar para los jugadores, pero en realidad son una jaula dorada construida para los patrocinadores”, complementó.

“Vi a los jugadores detenidos durante el partido mientras los tiempos televisivos marcaban el ritmo del encuentro y me pregunté: ¿A quién sirve realmente el Mundial? ¿A los futbolistas, a los aficionados o a los anunciantes?”, disparó.

Klopp tuvo una dura crítica a la FIFA por las pausas de hidratación | Getty Images

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“Para que pasen los comerciales”: la dura crítica de Jürgen Klopp al Mundial 2026

“Un partido de un Mundial debería fluir como un río. En cambio, estamos levantando represas en el medio para que pasen los comerciales”, fueron las elocuentes palabras del exentrenador alemán.

Durante esta Copa del Mundo, habrá pausas de hidratación de tres minutos a la mitad de cada tiempo. Desde la FIFA recalcaron que estas se desarrollarán en cada compromiso, independiente de las condiciones meteorológicas.