Jürgen Klopp, quien hoy ejerce como comentarista del Mundial 2026, criticó duramente el debut con México y Sudáfrica.

Siguen las reacciones al primer partido del Mundial 2026. La victoria de México sobre Sudáfrica, un partido con un histórico récord de tres tarjetas rojas, abrió las acciones este jueves 12 de junio en la Copa del Mundo.

Goles de Julián Quiñones (9′) y Raúl Jiménez (67′) le dieron el triunfo a los anfitriones frente a un muy bajo rival africano.

Pese a la emoción mexicana, no todos quedaron satisfechos con el inicio de la cita planetaria. Jürgen Klopp, en sus labores como comentarista del torneo, fue durísimo con el desempeño visto en el Estadio Azteca.

“Esta situación resume en cierta medida todo el partido. ¡Fue simplemente una mala táctica! Ninguno de los dos equipos jugó bien“, mencionó el exentrenador en los micrófonos de ZDF.

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Klopp y el inicio del Mundial 2026: “No fue un partido de primera categoría”

“11 contra nueve y luego te pillan al contraataque. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado retrasada. Ese fue un problema general durante todo el partido. Sudáfrica no lo aprovechó en absoluto. No fue un partido de primera categoría“, sumó Klopp.

Su compañero de transmisión, Christoph Kramer, fue más categórico. “Se percibe una atmósfera muy intensa, pensé que entonces sí se centrarían en los duelos, y no fue así. Es genial que jueguen allí, pero parecía más bien un partido benéfico”, dijo sobre el debut.