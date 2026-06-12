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Mundial 2026

Inauguración del Mundial en EE.UU y Canadá: artistas, horarios y dónde ver la ceremonia EN VIVO por TV y ONLINE

Ambos países inauguran hoy la cita planetaria previo a los partidos, en California y Toronto.

Por Franccesca Arnechino

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Canadá y EE.UU tendrán la inauguración del Mundial este jueves.
© GeminiCanadá y EE.UU tendrán la inauguración del Mundial este jueves.

Este jueves comenzó oficialmente el Mundial 2026, una edición histórica que por primera vez tendrá a Estados UnidosMéxico y Canadá como países anfitriones.

El torneo contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, convirtiéndose en el más grande hasta ahora. Pero antes del partido inaugural entre Canadá vs. Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, los fanáticos podrán disfrutar de una ceremonia de apertura que reunirá a destacados artistas internacionales.

¿A qué hora empieza el show inaugural en EE.UU y Canadá?

La apertura de Canadá será este viernes, en la previa del primer partido del certamen, cerca de las 13:30 hrs, como antesala del duelo programado a las 15:00 horas.

En Toronto, la artista principal será Alanis Morissette, junto a Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

Durante la misma jornada, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay se realizará la inauguración en Los Ángeles, con la participación estelar de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyl.

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¿Dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial?

Podrás ver la ceremonia inaugural de manera gratuita a través de Chilevisión, canal que emitirá en señal abierta el inicio de la Copa del Mundo. Además, quienes cuenten con televisión de pago pueden seguir el evento por DirecTV, operador que además ofrecerá la cobertura completa de los 104 partidos del torneo.

Igualmente estará disponible en vivo la transmisión vía streaming, mediante plataformas como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y Disney+ Premium.

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