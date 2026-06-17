Se llama Yoane Wissa, marcó un golazo de cabeza ante los lusos y arrastra una historia terrible: el ataque de una desconocida casi le quita la visión. "Me volví retraído, ya no doy tanto cariño como antes", contó el ariete de 29 años en el juicio por este hecho ocurrido en 2021.

Parecía que Portugal tenía todo encaminado para un positivo debut, más allá de que Cristiano Ronaldo literalmente no vio una en el partido ante la República Democrática del Congo en el inicio del Grupo K del Mundial 2026. Los lusos se pusieron en ventaja muy temprano mediante un cabezazo de Joao Neves.

Y a pesar del gran dominio de la posesión del balón y un montón de pases más que el cuadro africano, los congoleños encontraron el empate gracias a un centrodelantero de 29 años que ha tenido buenos rendimientos en la Premier League de Inglaterra: Yoane Wissa, quien milita en el Newcastle.

Pero antes de las Urracas jugó en el Brentford, que lo traspasó por casi 58 millones de euros, según Transfermarkt. Con un movimiento que coordinó sensacionalmente el salto con el giro de cuello, Wissa sentenció el 1-1 que sería definitivo. Un potente testazo venció la resistencia del portero Diogo Costa.

El gran salto de Yoane Wissa ante los portugueses. (Alex Slitz/Getty Images).

Este delantero, que jugó el primer tiempo en la caída de RD Congo ante la selección chilena, vivió un momento de extrema preocupación cuando se fraguaba su llegada a la élite inglesa. Todo ocurrió en 2021, cuando el Brentford ultimaba la compra de su pase al Lorient de Francia.

Los 37 goles en 128 partidos llamaron la atención de las Abejas, que desembolsaron 10 millones de euros para llevárselo. Sufrió un ataque con ácido de una extraña fanática, que en teoría había golpeado su puerta para obtener un autógrafo. Esto ocurrió en 2021. La historia se supo con lujo de detalles gracias a la declaración que dio Wissa en el juicio.

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La terrible historia de Wissa, el delantero que amargó el debut de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial

Cristiano Ronaldo le reclamó a Diogo Costa, el arquero de Portugal, por no haber podido bloquear el primer gol de Yoane Wissa en el Mundial 2026, tal como se apreció en las imágenes. Ese tanto fue la reafirmación a su historia, que cuenta con esta emergencia médica que le provocó muchos daños.

El reproche de Cristiano Ronaldo a Diogo Costa. (Molly Darlington/Getty Images).

El año pasado, el periódico sensacionalista The Sun desclasificó el testimonio que Wissa entregó en el juicio contra su agresora. “Abrí la puerta y me arrojaron líquido en la cara. Grité y no podía respirar. Mi esposa llamó a la emergencia. Le dijeron que me duchara para enjuagarme”, contó el congoleño.

“Me dijeron en el hospital que tenía los ojos quemados y tardé seis meses en recuperar completamente la visión. Sin esa rápida atención todo habría sido peor. Los días siguientes fueron traumáticos y sé que nunca volveré a ser el mismo. Enseguida reconocí a la mujer acusada”, relató también Yoane Wissa, quien también jugó en el Angers y el Stade Lavallois en el fútbol francés.

Yoane Wissa celebró así su gol ante Portugal en la Copa del Mundo 2026. (Alex Slitz/Getty Images).

Por supuesto, además del daño sicológico y físico, Wissa sufrió consecuencias profesionales. “Se retrasó muchísimo mi fichaje en el Brentford. El entrenador había formado su equipo y me lesioné rápidamente. No me sentía bien. Tras el ataque, pensé más como padre: dije que afortunadamente mis hijos estaban sanos. Aunque yo quedara ciego”, aseguró el ariete que el 3 de septiembre cumplirá 30 años.

“Desde entonces soy una persona retraída. Ya no aguanto estar cerca de desconocidos ni expreso tanto cariño como antes. Cuando camino, miro siempre por instinto hacia atrás. No puedo dormir en las noches si estoy solo. Mis hijos me preguntan qué me pasó en la cara, pero son muy pequeños para explicarles y que lo entiendan”, fue parte del testimonio que destapó The Sun.

Afortunadamente para Yoane Wissa y su familia, la vida y el fútbol le ofrecieron una gran revancha. Su estadía en el Brentford finalizó con 49 goles en 149 encuentros. También regaló 13 asistencias. Y desde este miércoles 17 de junio puede gozar con una anotación mundialista. Un golazo que amargó a CR7 y a los pupilos de Roberto Martínez.

Yoane Wissa celebra uno de los casi 50 goles que anotó en Brentford. (Shaun Botterill/Getty Images).

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