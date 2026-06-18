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Mundial 2026

Thierry Henry le deja un duro mensaje a Cristiano Ronaldo: “El equipo tiene marcar, no tú”

Thierry Henry le mandó un mensaje directo a Cristiano Ronaldo tras su decepcionante debut en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Thierry Henry no se guardó nada tras el debut de Cristiano Ronaldo
© Fox Sports/Getty ImagesThierry Henry no se guardó nada tras el debut de Cristiano Ronaldo

El debut de Cristiano Ronaldo se tomó la atención de todos este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. Lamentablemente, el Bicho no pudo destacar en el amargo empate de Portugal con RD Congo.

Varias de las críticas después del decepcionante debut fueron justamente contra el delantero luso. Y quien no se guardó nada fue Thierry Henry.

En su rol de comentarista en Fox Sports, el francés fue durísimo. “El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo“, dijo.

Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, examinó.

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En Portugal, en tanto, defendieron a Cristiano Ronaldo. “Él era el primero que quería ganar. Sus hábitos, su mentalidad y la manera en que trabaja con los jugadores son importantes para nosotros”, dijo Roberto Martínez.

Sobre por qué lo mantuvo por 90′, el técnico de los lusos respondió que “no lo iba a sacar, porque no tiene sentido sacar al máximo goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles“.

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