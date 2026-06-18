Thierry Henry le mandó un mensaje directo a Cristiano Ronaldo tras su decepcionante debut en el Mundial 2026.

El debut de Cristiano Ronaldo se tomó la atención de todos este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. Lamentablemente, el Bicho no pudo destacar en el amargo empate de Portugal con RD Congo.

Varias de las críticas después del decepcionante debut fueron justamente contra el delantero luso. Y quien no se guardó nada fue Thierry Henry.

En su rol de comentarista en Fox Sports, el francés fue durísimo. “El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo“, dijo.

“Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, examinó.

Críticas para Cristiano Ronaldo tras su debut en el Mundial 2026 | Getty Images

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DT de Portugal defiende a Cristiano Ronaldo mientras caen las críticas

En Portugal, en tanto, defendieron a Cristiano Ronaldo. “Él era el primero que quería ganar. Sus hábitos, su mentalidad y la manera en que trabaja con los jugadores son importantes para nosotros”, dijo Roberto Martínez.

Sobre por qué lo mantuvo por 90′, el técnico de los lusos respondió que “no lo iba a sacar, porque no tiene sentido sacar al máximo goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles“.