Bernardo Silva sigue lamentando la eliminación de Portugal en la Copa del Mundo. Los lusos quedaron en el camino por los octavos de final tras una discreta fase grupos.

Sin ser favoritos en Portugal se ilusionaban con dar la sorpresa y ganar la Copa del Mundo 2026, liderados por Cristiano Ronaldo en lo que seguramente fue la última cita planetaria de CR7. Pero los lusos no pudieron contra España (1-0) y se despidieron en octavos de final.

Los lusos pudieron tener otro destino, pero desde el inicio se enredaron. Por el Grupo K igualaron 1-1 en el estreno ante la República Democrática del Congo, golearon a Uzbekistán (5-0) y cerraron con un empate (0-0) frente a Colombia para meterse en dieciseisavos de final segundos en la tabla de su zona.

Ya en la fase final derrotaron a Croacia (2-1), pero contra España el agónico gol de Mikel Merino en los descuentos sentenció la eliminación lusa.

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La frustración de Bernardo Silva por el Mundial de Portugal

Uno que aún sufre es el mediocampista recién contratado por el Real Madrid, Bernardo Silva. El ex Manchester City se sigue lamentando un desempeño personal por debajo de lo esperado y la amarga suerte colectiva de su selección.

Silva no supera la frustración del adiós de Portugal en octavos de final del Mundial.

“Un Mundial frustrante y una gran decepción que haya terminado tan pronto, antes de lo que todos imaginábamos“, reconoció Silva a través de sus redes sociales.

El volante agregó que “fue y siempre será un gran orgullo representar a nuestra Selección Nacional. Muchas gracias a todo el pueblo portugués por el apoyo y la esperanza que depositaron en nosotros“.

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Ahora, el portugués de 31 años aprovechará sus últimos días de descanso paras posteriormente ponerse a las órdenes de José Mourinho, el nuevo entrenador del Real Madrid. Silva llegó a los merengues proveniente del Manchester City, donde alcanzó a cumplir nueve temporadas.

Resumen:

-Mundial 2026: Portugal quedó eliminado en octavos de final tras perder 1-0 contra España.

-Bernardo Silva: El volante de 31 años lamentó públicamente la eliminación de su selección.

-Real Madrid: Bernardo Silva será dirigido por José Mourinho tras dejar el Manchester City.