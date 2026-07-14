El delantero ha estado durante largo tiempo lejos de las canchas pero su calvario está muy cerca de terminar. Puede tener un partidazo como escenario.

Octavio Rivero lleva meses lesionado en la U de Chile después de haber llegado como uno de sus grandes fichajes para el 2026. El delantero se ha mantenido al margen de Romántico Viajero tras una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y que lo ha tenido en un calvario que está llegando a su final.

El atacante ha sido una baja importante por la sinovitis que afectó su rodilla, pero su recuperación ha avanzado bien y ya se comienza a pensar en su regreso. Y es que con el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, el uruguayo afina la puntería para sumar minutos, con una fecha de lujo: el Superclásico ante Colo Colo.

Este martes revelaron que el jugador está en la recta final de su rehabilitación y se espera que vuelva a los trabajos con el plantel muy pronto. Ahí confirmaron que su vuelta tiene el cruce con el Cacique como el escenario ideal en lo que puede ser un duelo clave en la pelea por la cima de la tabla de posiciones.

Octavio Rivero prepara su regreso en la U para el Superclásico ante Colo Colo

La U de Chile cuenta los días para tener de vuelta a Octavio Rivero. El delantero es baja desde febrero de este año, cuando apenas había jugado dos partidos oficiales, pero su lejanía obligada de las canchas está por terminar.

La U prepara el regreso de Octavio Rivero nada menos que en el Superclásico. Foto: U. de Chile.

Según reveló Radio ADN, el cuerpo médico del elenco estudiantil tiene planificado que el retorno del uruguayo será en “al menos un mes”. Pero el citado medio fue más allá, poniéndole fecha a su vuelta a la acción.

“Dicha proyección nos lleva al 15 de agosto, cuando los azules visiten a Deportes Limache en el césped sintético del Lucio Fariña de Quillota. Considerando dicha superficie, el uruguayo no estará en dicho compromiso para no complicar su físico, pero si debería estar disponible para el siguiente juego, el 23 de agosto, en el Superclásico ante Colo Colo”, señalaron.

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Es decir, Octavio Rivero puede hacer su regreso a las canchas enfrentando al Cacique, su ex equipo, en el Estadio Nacional. Sin duda un escenario tremendo para tomar confianza de inmediato.

Habrá que esperar a ver cómo es que evoluciona el jugador en la recta final de su recuperación. Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas se han hecho cargo de su puesto, por lo que deberá entrar a pelear por ganarse un lugar con un técnico nuevo y con el que no ha logrado entrenar nunca.

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Octavio Rivero sigue trabajando para volver a sumar minutos con la U. El delantero está cerca de poner fin a su calvario y así demostrar por qué fue que el Bulla insistió tanto con traerlo.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la U y Rivero