Carepato se cansó de que sus compañeros fueran criticados por el influencer, pero no pensó en la respuesta que le darían. Le pidieron cuestionar a otros en la interna.

Marcelo Díaz y la U de Chile no lo han pasado nada de bien en la primera parte de la temporada 2026. Los fracasos del Romántico Viajero en 2026 han sacudido por completo los planes de un Romántico Viajero al que sus hinchas ya no le perdonan nada, tal como dejó claro el round entre Carepato y el influencer Mandreva.

El capitán azul se aburrió de las críticas del personaje de redes sociales y arremetió con todo por cuestionar el gesto de apoyo a Venezuela en Copa Chile. El volante pegó de vuelta pero dejando una respuesta que desató un caos y por la que se llevó una ola de cuestionamientos.

Las claves de la polémica entre Marcelo Díaz, Mandreva y la U

Feroz cruce en redes sociales: Marcelo Díaz, capitán de la U de Chile , protagonizó un tenso round en Instagram con el influencer Mandreva, dejando en evidencia el malestar por los fracasos del equipo en 2026.

Marcelo Díaz, capitán de la , protagonizó un tenso round en Instagram con el influencer Mandreva, dejando en evidencia el malestar por los fracasos del equipo en 2026. Detonante en Copa Chile: La pelea estalló cuando el creador de contenido criticó duramente el rendimiento del plantel tras el lienzo de apoyo a Venezuela. Carepato no se guardó nada y le respondió sin filtro.

La pelea estalló cuando el creador de contenido criticó duramente el rendimiento del plantel tras el lienzo de apoyo a Venezuela. Carepato no se guardó nada y le respondió sin filtro. Profundo quiebre con la hinchada: Mandreva contraatacó exigiendo a Díaz que cuestione a la dirigencia y a jugadores como Assadi. El cruce refleja la profunda crisis en la interna del Bulla.

La dura respuesta de Mandreva a Marcelo Díaz y la U

Como si el momento que atraviesan no fuera suficiente, ahora la U se ve enfrentada a uno de sus representantes en internet. Marcelo Díaz se agarró con el influencer Mandreva después de que lo criticara por el nivel que han mostrado.

Mandreva destrozó a Marcelo Díaz por criticarlo y guardar silencio con el desorden interno de la U. Foto: Instagram.

Tras salir con un lienzo con la frase “Fuerza Venezuela”, el personaje digital le pegó con todo al plantel azul. “Fuerza tenemos que tener nosotros para verlos a ustedes, tracalada de malos cu…“, dijo. “Ya te pasaste tres pueblo y medio, fantasma. Te comiste la movie“, llegó a decirle el capitán azul a su cuenta de Instagram.

Fue esta la frase que apagó el fuego con bencina, llevando a Mandreva a sacar toda la artillería contra Marcelo Díaz. “Chelo, podrías criticar a Clark mejor o a Assadi que no quiere jugar a pesar de tener medio plantel lesionado“, señaló en una historia de la misma red social.

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Finalmente y en esa misma línea, el influencer compartió otra imagen emplazando a Carepato con una frase con la que destacó al ex presidente de Azul Azul tiempo atrás. “La verdad duele, capitán. La casa no está ordenada“.

Habrá que esperar para ver si es que estos nuevos dardos tienen respuesta o si las cosas quedan aquí. Lo único que está claro es que en el Bulla las aguas no están tranquilas para el club ni dentro ni fuera de la cancha.

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Marcelo Díaz intentó defender a la U y terminó recibiendo duros dardos por su gestión como capitán. Carepato pierde hasta el respeto de los hinchas en medio de un momento complejo para el elenco estudiantil.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026