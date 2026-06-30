El 29 de abril de 2025, cuando el "10" no contaba con muchos minutos en el equipo de Gustavo Álvarez, Carepato Díaz hizo un análisis que podría perfectamente haber sido hecho ayer. ¿O cambió algo?

Por cuarto partido consecutivo de la U de Chile, Lucas Assadi quedó fuera de la citación, algo que Marcelo Díaz había hablado el 29 de abril de 2025. Sí, el año pasado, el capitán del Romántico Viajero fue consultado por las continuas ausencias del “10” en las convocatorias.

En aquel entonces, el equipo era dirigido por Gustavo Álvarez. Y la situación se ha replicado con Fernando Gago a la cabeza, al punto que Assadi está a punto de pasar a Coquimbo Unido. Aunque por estos días es Fabricio Coloccini es quien se hace cargo del plantel, pues el DT titular se rehabilita del infarto agudo al miocardio.

Por eso mismo, reflotan estas declaraciones del Carepato Díaz. Una descripción que pareciera no haber cambiado en lo absoluto. “Siempre he resaltado las condiciones que tiene Lucas, he dicho que es un talento innato que tenemos”, introdujo el capitán azul hace más de un año.

Lucas Assadi lleva cuarto partidos sin entrar ni en las convocatorias azules. (Jose Robles/Photosport).

“En este momento está pasando por una situación compleja, que es no ir citado y no cumplir minutos. Pero eso depende del jugador. Depende de cada jugador ganarse una citación y después, no soltar la camiseta cuando te toca”, complementó Marcelo Díaz.

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Como si hablara de la situación actual que vive Assadi en el Bulla. “Por eso somos un plantel tan competitivo y afortunadamente nos va bien. Es la forma que utilizamos: el rendimiento a diario y en los partidos. Es el entrenador quien toma las decisiones de acuerdo a cómo nos ve”, agregó el experimentado mediocampista. Vale insistir, en ese momento era Álvarez el conductor del plantel.

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El día que Marcelo Díaz anticipó el terrible 2026 de Lucas Assadi en U de Chile

Marcelo Díaz sabe que difícilmente haya un jugador más diferencial que Lucas Assadi en la U de Chile. Pero también tiene claro que no basta con el talento para llegar lejos en el fútbol profesional. Lo dejó claro ese 29 de abril en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul.

“Lo único que le puedo decir y les digo a todos: que no se relajen, que compitan a diario, que se esfuercen y se sacrifiquen. Al final del día, es nuestro trabajo y nuestra profesión. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que esforzarnos mayormente”, aseguró el Carepato aquel lejano 29 de abril.

Marcelo Díaz le da la jineta a Lucas Assadi. (Foto: Emisora Bullanguera).

Aunque parece que hubiera sido ayer. Al menos por el presente de Assadi. “Si hoy no está debe esforzarse para que mañana le vuelva a tocar”, sentenció el capitán y referente del Bulla. Quizá sea necesario que el talentoso enganche de 22 años revea estas declaraciones.

Lucas Assadi junto a Fernando Gago: el “10” está cortado en el Bulla. (Andrés Piña/Photosport).

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¿Qué dijo Coloccini de la ausencia de Assadi en la U de Chile vs San Felipe?

“Es un gran jugador Lucas, pero es una decisión técnica que se ha tomado. Por momentos, al igual que todos los jugadores, siempre van a tener la posibilidad. En este momento no le toca por decisión técnica”, planteó el ayudante de Gago en la previa del duelo frente al Uní-Uní.

Revisa la conferencia de Marcelo Díaz el 29 de abril de 2025