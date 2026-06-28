Coloccini respondió sin pelos en la lengua: Assadi sigue cortado en la U por decisión técnica y llegó a cuatro partidos sin ser cotado en el Chuncho.

Universidad de Chile recibe a Unión San Felipe este domingo, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Será el tercer partido de Fabricio Coloccini como DT interino del Chuncho, tras el infarto sufrido por Fernando Gago, y el cuarto de Lucas Assadi fuera de la citación azul.

Assadi desapareció de la nómina de la U para el duelo pendiente contra O’Higgins por la Copa de la Liga y tampoco fue considerado frente a Santiago Wanderers ni Unión La Calera por Copa Chile. Frente a San Felipe también es ausencia.

Cabe recordar que hace unos días desde el CDA se filtró la explicación: Assadi está cortado por decisión técnica, pues Gago consideró que el atacante no se está esforzando lo suficiente, lo que en parte explicaría su bajó rendimiento. “El que no corre no juega“, fue el argumento del entrenador.

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Assadi sigue sin correr en la U: Coloccini confirma que sigue cortado

En la previa del duelo contra San Felipe, Coloccini habló con la transmisión de TNT Sports: “Es un gran jugador Lucas, pero es una decisión técnica que se ha tomado“, dijo el ayudante técnico de Gago.

Coloccini tajante: Assadi sigue cortado en Universidad de Chile.

El pelucón exfutbolista que dio origen al apodo de Colocho Iturra concluyó sobre el tema que “por momento, al igual que todos los jugadores, Lucas siempre va a tener la posibilidad de estar. Pero en este momento no le toca por decisión técnica“.

Por otro lado, Coloccini sostuvo que en la U hoy “la idea es sostener el juego por los 90 minutos. Lo que pasó el otro día en La Calera, más allá del resultado, fue algo muy importante para nosotros“.

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“Se marcó un antes y un después por el carácter que mostraron los chicos (para lograr el empate tras ir 1-3 abajo), más allá de las situaciones adversas, errores, quedar con un jugador menos y el mismo resultado. El equipo reaccionó muy bien y para nosotros fue un punto ganado y algo positivo a nivel grupal”, sentenció Coloccini.

Resumen:

-Copa Chile 2026: Universidad de Chile recibe a Unión San Felipe este domingo.

-Lucas Assadi: queda fuera de la citación azul por cuarto partido consecutivo.

-Fabricio Coloccini: dirige su tercer partido como DT interino porque Gago se recupera del infarto.