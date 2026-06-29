Los dirigidos por Gustavo Alfaro no se achicaron ante los germanos y pasaron de ronda.

La primera gran sorpresa de la Copa del Mundo 2026: Paraguay con unos huevos enormes dejó fuera a Alemania y se clasificó a los octavos de final del torneo. Partido inolvidable.

En la previa todos. Sí, absolutamente todos daban como favoritos a los germanos. Claro, la historia estaba de su parte y la Albirroja, que hoy vistió de azul, no había mostrado una buena imagen en la fase de grupos, pero esto es fútbol. Bendito fútbol.

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La previa

La Copa del Mundo 2026 tiene un verdadero partidazo en esta jornada. Esta vez es Alemania la que se mide a Paraguay. Ambos intentarán meterse en la próxima ronda.

Los germanos iniciaron de buena manera al vencer a Curazao y Costa de Marfil, con lo que incluso sellaron el primer puesto en su zona. Sin embargo, la derrota ante Ecuador sembró una luz de alerta de la cual se querrá aprovechar la Albirroja.

Paraguay no ha mostrado la cara que generó positivas sensaciones en las Eliminatorias. Fue goleado por Estados Unidos, sufrió para vencer a Turquía y arañó el empate frente a Australia para avanzar como uno de los mejores terceros. De la mano de Gustavo Alfaro, van por el golpe a la cátedra ante Alemania.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Alemania vs Paraguay: