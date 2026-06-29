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Mundial 2026

¡Sorpresa Mundial 2026! Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a octavos de final

Los dirigidos por Gustavo Alfaro no se achicaron ante los germanos y pasaron de ronda.

Por César Vásquez

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Paraguay vivió un partido inolvidable ante Alemania.
© GettyParaguay vivió un partido inolvidable ante Alemania.

La primera gran sorpresa de la Copa del Mundo 2026: Paraguay con unos huevos enormes dejó fuera a Alemania y se clasificó a los octavos de final del torneo. Partido inolvidable.

En la previa todos. Sí, absolutamente todos daban como favoritos a los germanos. Claro, la historia estaba de su parte y la Albirroja, que hoy vistió de azul, no había mostrado una buena imagen en la fase de grupos, pero esto es fútbol. Bendito fútbol.

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La previa

La Copa del Mundo 2026 tiene un verdadero partidazo en esta jornada. Esta vez es Alemania la que se mide a Paraguay. Ambos intentarán meterse en la próxima ronda.

Los germanos iniciaron de buena manera al vencer a Curazao y Costa de Marfil, con lo que incluso sellaron el primer puesto en su zona. Sin embargo, la derrota ante Ecuador sembró una luz de alerta de la cual se querrá aprovechar la Albirroja.

Paraguay no ha mostrado la cara que generó positivas sensaciones en las Eliminatorias. Fue goleado por Estados Unidos, sufrió para vencer a Turquía y arañó el empate frente a Australia para avanzar como uno de los mejores terceros. De la mano de Gustavo Alfaro, van por el golpe a la cátedra ante Alemania.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Alemania vs Paraguay:

¡Ganó Paraguay!

José Canale batió a Manuel Neuer y se impone por 4-3 a Alemania en penales. Paraguay de forma sorpresiva deja afuera a los germanos y clasifica a octavos de final. Muchas gracias por seguir este MINUTO a MINUTO, será hasta una próxima ocasión.

¡Falló Alemania!

Jonathan Tah la tira a las nubes. Si Paraguay anota, va a octavos.

¡Falló Paraguay!

Fabián Balbuena tenía el penal del triunfo, pero Manuel Neuer ataja el remate. La serie llega al "uno a uno"

¡Gol de Alemania!

Nadiem Amiri pone el 3-3.

¡Falló Paraguay!

Antonio Sanabria lo tiró afuera y Paraguay pierde su primera opción, aunque sigue en ventaja por 3-2.

¡Falló Alemania!

Orlando Gill le ataja el remate a Nick Woltemade. Ahora si Paraguay anota, pasa a octavos de final.

¡Gol de Paraguay!

Matías Galarza pone el 3-2 para Paraguay.

¡Gol de Alemania!

Jamal Musiala anota su remate y pone el 2-2 para Alemania

¡Gol de Paraguay!

Gustavo Gómez con gran categoría pone el 2-1 para Paraguay.

¡Gol de Alemania!

Joshua Kimmich no falla y pone el 1-1 para Alemania

¡Gol de Paraguay!

Mauricio pone el 1-0 para Paraguay. Alemania sufre

¡Falló Alemania!

Gill le atajó su remate a Kai Havertz, quien cruzó su remate. 0-0 desde los 12 pasos.

Alemania comenzará pateando

Los germanos abrirán la serie de los penales. Manuel Neuer y Orlando Gill pueden ser héroes

¡Terminan los 120 y hay penales!

Alemania y Paraguay no lograron sacarse ventaja y tras el 1-1, habrá lanzamientos penales en Boston. Dramatismo total en la Copa del Mundo.

Lo tuvo Alemania

Waldemar Anton ganó de cabeza en el área, pero Orlando Gill se hace gigante para quedarse con el balón. En 118' sigue la igualdad 1-1. Se acercan los penales.

¡Comienza el segundo tiempo extra!

Alemania y Paraguay siguen luchando, aunque el partido tiene pinta de penales. Todo puede pasar en estos 15 minutos finales.

¡Final del primer tiempo extra!

Alemania y Paraguay siguen igualando 1-1. Sigue la discusión por el gol anulado a los germanos. La Albirroja aguanta con uñas y dientes.

Gill salva otra vez a Paraguay

Havertz vuelve a ganar por arriba, pero Orlando Gill llega con lo justo para evitar la anotación. Paraguay sufre en el tiempo extra.

¡ANULADO!

Luego del gol de Alemania, el árbitro Jalal Jayed fue llamado por el Var. El juez observó una falta de Waldemar Anton sobre el arquero de Paraguay, Orlando Gill y decidió anular el gol de Jonathan Tah. Polémica en Boston.

¡Gol de Alemania!

Tras un córner, Jonathan Tah aparece por el segundo palo y con un precioso cabezazo anota el 2-1 en 103 minutos. Alemania se pone arriba en el marcador.

¡Comienza el primer tiempo extra!

Por primera vez en esta Copa del Mundo, hay prórroga. Alemania y Paraguay van por el paso a octavos de final.

¡Final del partido!

Se acaban los 90 minutos y luego del empate 1-1, habrá tiempo extra entre Alemania y Paraguay.

Tiempo cumplido

Se agregan 5 minutos en el partido de Alemania y Paraguay. Cierre con los dientes apretados en Boston.

Tapadón de Gill

Otra vez Kai Havertz gana por arriba, en una jugada similar al gol, pero Orlando Gill evita la caída de su portería. Mantiene el 1-1 en 78 minutos.

Minuto de hidratación

El gol de Alemania le dio otro color al partido. Ahora el resultado es incierto, aunque si se mantiene el 1-1, habrá tiempo extra en el Gillette Stadium.

¡Gol de Alemania!

Kai Havertz se impone por el aire y alcanza a peinar un balonazo para anotar el 1-1 en 54 minutos. Cuando Alemania más dudaba, encuentra la igualdad.

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Tremendo error alemán

Joshua Kimmich la deja corta, Julio Enciso anticipa, pero Manuel Neuer evita el segundo en 49 minutos. Hay mucha tensión en Alemania.

¡Comienza el segundo tiempo!

Paraguay está en ventaja ante los alemanes en la Copa del Mund0 2026. La Albirroja intentará mantener el marcador 1-0 en Boston.

¡Final del primer tiempo!

Tiempo cumplido y Paraguay derrota por 1-0 a Alemania. En un partido trabado, con pocas llegadas, los dirigidos por Gustavo Alfaro se van en ventaja al descanso.

¡Gol de Paraguay!

Sorpresa en Boston. Cuando el partido no ofrecía mayores emociones, Julio Enciso de cabeza marca el 1-0 a favor de Paraguay en 42 minutos. No lo pueden creer los alemanes.

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Minuto de hidratación

Pausa en el partido entre Alemania y Paraguay. Caen pifias en Boston por esta interrupción que no gusta entre los fanáticos del fútbol. El partido tiene buen ritmo, pero todavía no hay situaciones demasiado claras de gol en 23 minutos.

Primeros 10 minutos

Por ahora es Alemania el equipo que intenta tener más el balón, pero sin la suficiente claridad para hacerle daño a Paraguay. Entretenido inicio del partido.

¡Comenzó el partido!

Alemania viste de blanco tradicional y Paraguay de azul. Inicial las acciones de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Ya están en la cancha

Alemania y Paraguay saltan al terreno de juego. Con ambos planteles en el centro del campo, comienza la entonación de los himnos de ambos países.

¿Dónde ver a Alemania vs Paraguay?

Este encuentro estará disponible en Chilevisión y DSports en TV, mientras que en streaming podrá ser visto en DGO, Prime Video, DAZN, Paramount+, Disney+ y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora juega Alemania vs Paraguay?

Este encuentro se disputará a las 16:30 horas de Chile, en el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos.

La alineación de Paraguay

Gustavo Alfaro va por la sorpresa contra Alemania con estos jugadores:

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Formación de Alemania

Esta es la alineación elegida por Julian Nagelsmann contra Paraguay:

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¿Cómo llega Paraguay?

Pese a las expectativas creadas, Paraguay fue goleado en su debut por Estados Unidos. Un triunfo ante Turquía y un empate contra Australia les dieron el paso de ronda como uno de los mejores terceros. La imagen no ha sido positiva, pero Gustavo Alfaro sabe darle un extra a sus equipos en este tipo de duelos. No hay que descartar la sorpresa.

¿Cómo llega Alemania?

Desde Brasil 2014 que Alemania no superaba la fase de grupos. Sin embargo, la derrota ante Ecuador los mostró frágiles. Está bien, ya tenían sellada la clasificación y el primer puesto, pero Paraguay tomó apuntes de lo sucedido.

¡Partidazo en Boston!

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez se enfrentan Alemania vs Paraguay por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. El escenario de este encuentro será el Gillette Stadium, en Boston.

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