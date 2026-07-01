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Mundial

Minuto a minuto: Bélgica sueña con la hazaña ante Senegal y meterse en octavos

En el Estadio de Seatle se disputará uno de los partidos más atractivos de los 16avos. De acá sale el rival de Estados Unidos-Bosnia

Por Felipe Pavez Farías

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Bélgica buscará el triunfo ante Senegal para meterse en octavos
© getty imageBélgica buscará el triunfo ante Senegal para meterse en octavos

El Mundial 2026 está al rojo vivo. Está semana comenzó la ronda de los 16avos y ahora se viene un partido que promete entre Senegal y Bélgica en el Estadio de Seatle.

Los europeos dirigidos por Rudi García viene de ser primero en el grupo G, pero con solo cinco unidades. En su zona solo vencieron a Nueva Zelanda, y consiguieron empates ante Egipto e Irán. Por lo que fue el puntero que menos punto acumuló en la fase de grupos. 

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En la otra vereda se encuentra Senegal, que se clasificó como mejor tercero. El elenco adiestrado por Pape Thiaw tuvo que enfrentar el grupo I y sucumbió ante Francia y Noruega. Su clasificación se conquistó en la última fecha ante Irak, con goleada por 5-0. 

Bélgica vs Senegal promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial

Bélgica vs Senegal promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial

Ahora en el Estadio de Seatle se promete una renovación total de ambos elencos. Ya no hay margen de error y solo un triunfo les permitirá avanzar hasta los octavos, y esperar por el rival entre Estados Unidos – Bosnia, que se disputa al cierre de este miércoles. Sigue todos los detalles del encuentro por el minuto a minuto de Redgol. 

Minuto a minuto: Senegal vs Bélgica por el sueño de los octavos de final del Mundial

¿Cómo llega Senegal?

Por su parte el cuadro comandado por Sadio Mané y dirigido por Pape Thiaw terminó como tercero en el grupo I, tras Francia y Noruega. Elencos que ya están en octavos de final del Mundial. Por lo mismo, Senegal buscará repetir la racha este miércoles en el Estadio de Seatle.

¿Cómo llega Bélgica?

El elenco europeo dirigido por Rudi García solo sumó cinco unidades y se quedó como líder del grupo G. Bélgica venció a Nueva Zelanda de Tim Payne, y consiguió empates ante Egipto y Qatar. Con el retorno de Jeremy Doku, se espera un ataque estelar con el jugador del Manchester City liderando por la banda izquierda.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Nos reencontramos para un duelo estelar por los 16avos del Mundial. Esta tarde seguiremos el minuto a minuto de Senegal vs Bélgica. No te lo pierdas

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