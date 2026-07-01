Minuto a minuto: Bélgica sueña con la hazaña ante Senegal y meterse en octavos

En el Estadio de Seatle se disputará uno de los partidos más atractivos de los 16avos. De acá sale el rival de Estados Unidos-Bosnia

El Mundial 2026 está al rojo vivo. Está semana comenzó la ronda de los 16avos y ahora se viene un partido que promete entre Senegal y Bélgica en el Estadio de Seatle.

Los europeos dirigidos por Rudi García viene de ser primero en el grupo G, pero con solo cinco unidades. En su zona solo vencieron a Nueva Zelanda, y consiguieron empates ante Egipto e Irán. Por lo que fue el puntero que menos punto acumuló en la fase de grupos.

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En la otra vereda se encuentra Senegal, que se clasificó como mejor tercero. El elenco adiestrado por Pape Thiaw tuvo que enfrentar el grupo I y sucumbió ante Francia y Noruega. Su clasificación se conquistó en la última fecha ante Irak, con goleada por 5-0.

Bélgica vs Senegal promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial

Ahora en el Estadio de Seatle se promete una renovación total de ambos elencos. Ya no hay margen de error y solo un triunfo les permitirá avanzar hasta los octavos, y esperar por el rival entre Estados Unidos – Bosnia, que se disputa al cierre de este miércoles. Sigue todos los detalles del encuentro por el minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: Senegal vs Bélgica por el sueño de los octavos de final del Mundial