Tanto el Capo de Provincia como el Cacique le pusieron el timbre a sus oncenas para afrontar este partido, que puede clasificar a los albos y eliminar a los rancagüinos.

La previa

El Grupo E de la Copa Chile se pone al día definitivamente con el duelo en que O’Higgins recibe a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua. La escuadra adiestrada por Lucas Bovaglio tiene la opción de revancha, pues cayó ante los albos en el estadio Monumental.

Aunque el último antecedente del Capo de Provincia en este certamen fue el empate 1-1 frente a Deportes Recoleta, donde Felipe Flores anotó su primer gol. Por eso mismo, al cabo de tres juegos disputados, el elenco rancagüino suma apenas dos puntos.

Por su parte, el Cacique lidera la zona con puntaje ideal luego de tres encuentros jugados. Y se vislumbra que Fernando Ortiz disponga de una formación con muchas sorpresas juveniles. Pero sin la presencia de Felipe Raipán, delantero que debe cumplir un castigo después de la expulsión ante Unión Española.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Chile

Colo Colo es el sólido líder de esta zona, que también tiene a Unión Española, Deportes Recoleta y O’Higgins como participantes.