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Copa Chile

O’Higgins vs Colo Colo: sigue el minuto a minuto EN VIVO por la fecha 2 del Grupo E en la Copa Chile

Tanto el Capo de Provincia como el Cacique le pusieron el timbre a sus oncenas para afrontar este partido, que puede clasificar a los albos y eliminar a los rancagüinos.

Por Jorge Rubio

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Colo Colo visitará al Capo de Provincia, colista del Grupo E, en El Teniente.
© Dragomir Yankovic/Photosport.Colo Colo visitará al Capo de Provincia, colista del Grupo E, en El Teniente.

La previa

El Grupo E de la Copa Chile se pone al día definitivamente con el duelo en que O’Higgins recibe a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua. La escuadra adiestrada por Lucas Bovaglio tiene la opción de revancha, pues cayó ante los albos en el estadio Monumental.

Aunque el último antecedente del Capo de Provincia en este certamen fue el empate 1-1 frente a Deportes Recoleta, donde Felipe Flores anotó su primer gol. Por eso mismo, al cabo de tres juegos disputados, el elenco rancagüino suma apenas dos puntos.

Por su parte, el Cacique lidera la zona con puntaje ideal luego de tres encuentros jugados. Y se vislumbra que Fernando Ortiz disponga de una formación con muchas sorpresas juveniles. Pero sin la presencia de Felipe Raipán, delantero que debe cumplir un castigo después de la expulsión ante Unión Española.

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Colo Colo es el sólido líder de esta zona, que también tiene a Unión Española, Deportes Recoleta y O’Higgins como participantes.

LA DISPOSICIÓN TÁCTICA DEL CACIQUE

Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en la zaga; Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Vicente Martínez en el mediocampo; Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández en el tridente ofensivo.

COLO COLO TAMBIÉN RATIFICA SU ONCENA

Foto: Colo Colo.

Foto: Colo Colo.

LA DISPOSICIÓN TÁCTICA DE O'HIGGINS

Jorge Peña en la portería; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Luis Pavez en la defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Martín Sarrafiore en el mediocampo; Francisco González, Thiago Vecino y Rodrigo Godoy en el ataque.

O'HIGGINS RATIFICA SU FORMACIÓN

Foto: O&#039;Higgins.

Foto: O'Higgins.

LAS BAJAS ALBAS PARA ESTE DUELO

Colo Colo tiene seis bajas por problemas físicos para este partido: Fernando de Paul, Jonathan Villagra, Marcos Bolados, Lautaro Pastrán y dos que están en reintegro deportivo, Claudio Aquino con Javier Correa.

COLO COLO PUEDE ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN

En caso de que venzan a O'Higgins, los albos estarán matemáticamente en la siguiente ronda de la Copa Chile.

CONOCE AL ÁRBITRO DEL PARTIDO

Franco Jiménez será el juez de este encuentro. Estará acompañado por Eric Pizarro y Alan Sandoval, mientras que Reinerio Alvarado será el cuarto réferi. Como dato, el VAR sólo estará disponible en la final del torneo.

(Jorge Loyola/Photosport).
(Jorge Loyola/Photosport).

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Foto: Colo Colo.

Foto: Colo Colo.

REVISA EL COMPACTO DEL PRIMER DUELO ENTRE AMBOS

¡BIENVENIDOS A LA EMOCIÓN DE LA COPA CHILE!

Buenas tardes a todos y todas: estamos acá para llevarles los detalles del duelo entre O'Higgins y Colo Colo, válido por la 2° fecha del Grupo E.

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