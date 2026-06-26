En Rancagua se llenan de ofertas por la gran figura del equipo y el torneo nacional en este año. Desde Córdoba pusieron sus ojos en él.

Se mueve el mercado de pases en el fútbol chileno y también al otro lado de la cordillera. Es ahí donde Jorge Sampaoli da que hablar, luego de haber asumido el mando en Talleres de Córdoba.

El casildense ya se instaló en la ciudad y prepara el plantel para el segundo semestre. Si primero puso sus ojos en el fallido fichaje de Paulo Díaz, ahora hace un nuevo guiño a Chile.

Es que este año hay una figura indiscutida en nuestro fútbol. Argentino de nacimiento, pero un celeste de corazón, Francisco González es la gran obsesión del mercado internacional.

Así es la movida de Sampaoli por el hombre de O’Higgins

Desde Argentina avisaron que el Talleres de Jorge Sampaoli puso sus ojos en Francisco González, la joya de O’Higgins, club que dirigió en 2008 y 2009 el DT. El delantero ya tiene tres interesados en distintas ligas extranjeras.

“Talleres iría por el ex extremo de Newell’s Francisco “Panchito” Gonzalez, hoy en O’Higgins de Chile. Rubin Kazan de Rusia también lo pretende”, informó Javier Flores, periodista argentino que cubre la actualidad del club de Córdoba.

Y si en la “T” van por González deben moverse rápido. A la ya conocida oferta del fútbol ruso por el argentino también hay un interés desde el fútbol mexicano. Desde Rancagua, Javier Limardo contó que en el fútbol azteca viene por “Panchito”.

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Si bien se habló en un inicio del Querétaro, aún no hay certeza del club que busca a González desde México, aunque sí existe el interés por ficharlo. González anotó 11 goles y despachó la misma cantidad de asistencias en el primer semestre con O’Higgins, siendo la gran figura celeste.