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Copa Chile

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Unión Española en Copa Chile 2026

Colo Colo visita a Unión Española con el objetivo de consolidarse como líder del Grupo E.

Por Franccesca Arnechino

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Albos e hispanos no se enfrentan desde 2025 en el Estadio Santa Laura.
© Photosport.Albos e hispanos no se enfrentan desde 2025 en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Chile 2026, con la misión de mantener el buen momento tras vencer a O’Higgins.

Los albos lideran con seis puntos y van por una nueva victoria para estirar la ventaja sobre los hispanos, que suman cuatro unidades. Deportes Recoleta aparece tercero con tres, mientras que O’Higgins es colista con un punto.

Colo Colo quiere seguir en la cima del Grupo E – Photosport

Colo Colo quiere seguir en la cima del Grupo E – Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?

Colo Colo vs. Unión Española juegan este lunes 29 de junio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la fecha 4 de la Copa Chile.

El partido entre Albos e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Colo Colo visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura por la Copa Chile 2026.
  • Los albos lideran el Grupo E con seis puntos, seguidos por el cuadro hispano con cuatro.
  • Deportes Recoleta marcha tercero con tres unidades, mientras que O’Higgins es colista con un punto.
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