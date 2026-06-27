La Copa Chile 2026 entra en su cuarta fecha con los equipos de la Liga de Primera, en la segunda jornada con participación de los equipos de Primera División.
Comenzó este viernes con Everton y Deportes Copiapó, continuará el fin de semana, con uno de los partidos más atractivos: Universidad de Chile y Unión San Felipe por el Grupo D. Los azules buscarán el liderato, mientras que los aconcagüinos intentarán mantenerse en la cima.
Otro duelo estelar será el de Unión Española frente a Colo Colo por el Grupo E, en un grupo muy parejo donde ambos necesitan sumar. Universidad Católica, por su parte, recibirá a San Luis con la misión de afianzarse como líder de su zona.
U. de Chile buscará acercarse a la cima del Grupo D – Photosport
Programación Fecha 4 de Copa Chile
De los 16 partidos programados para esta fecha, solo siete contarán con transmisión por televisión, te dejamos el detalle:
VIERNES 26 DE JUNIO
- Everton vs. Deportes Copiapó | 19:00 hrs | Estadio Sausalito
SÁBADO 27 DE JUNIO
- Deportes Santa Cruz vs. Palestino | 17:00 hrs | Estadio Joaquín Muñoz García
- San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido | 17:00 hrs | Estadio Carlos Dittborn
- Deportes Limache vs. Deportes Iquique | 17:00 hrs | Estadio Lucio Fariña
- Audax Italiano vs. Magallanes | 17:30 hrs | Estadio Bicentenario de La Florida – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Universidad Católica vs. San Luis de Quillota | 20:00 hrs | Claro Arena – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
DOMINGO 28 DE JUNIO
- Deportes La Serena vs. Cobreloa | 12:30 hrs | Estadio La Portada – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Cobresal vs. Deportes Antofagasta | 12:30 hrs | Estadio El Cobre
- Unión La Calera vs. Santiago Wanderers | 15:00 hrs | Estadio Nicolás Chahuán – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Huachipato vs. Deportes Temuco | 15:00 hrs | Estadio Huachipato
- Curicó Unido vs. Universidad de Concepción | 16:00 hrs | Estadio Bicentenario La Granja
- Rangers vs. Ñublense | 17:00 hrs | Estadio Bicentenario Iván Azócar
- O’Higgins vs. Deportes Recoleta | 17:00 hrs | Estadio El Teniente
- Universidad de Chile vs. Unión San Felipe | 17:30 hrs | Estadio Nacional – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción | 20:00 hrs | Estadio Chinquihue – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
LUNES 29 DE JUNIO
- Unión Española vs. Colo Colo | 19:30 hrs | Estadio Santa Laura – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
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