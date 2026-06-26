Justo cuando los Cruzados pelean para asegurar la clasificación en Copa Chile, se confirma una importante situación con el delantero. Pasará por el quirófano.

Clemente Montes complica a Universidad Católica en pleno cierre del semestre. Justo cuando los Cruzados están peleando por clasificar en la Copa Chile, el delantero sufre una lesión que lo obliga a ser operado en las próximas horas.

Si bien fue a la banca en el triunfo de la UC ante Everton el martes recién pasado, el atacante y una de las figuras de esta temporada se ve obligado a bajarse de lo que queda de primera rueda. Esto según reveló el propio club, donde detallaron que la situación lo llevará al quirófano.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el cuadro de la precordillera destapó la situación y dejó en suspenso incluso la fecha de su retorno. Una emergencia que preocupa a los hinchas, considerando que en la segunda rueda disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores y lo necesitan en sus mejores condiciones.

Clemente Montes a cirugía por una lesión en Universidad Católica

A Universidad Católica le llega una muy mala noticia con una de sus principales figuras. Clemente Montes deberá ser operado después de presentar una lesión que no le deja otra opción.

Clemente Montes será intervenido en Universidad Católica por una lesión. Foto: Photosport.

A través de un comunicado, los Cruzados revelaron la situación. “Clemente Montes, jugador del Plantel del Honor de Universidad Católica, sufrió una lesión en el pie derecho la que implicará una intervención quirúrgica poco invasiva“, explicaron.

Esta cirugía se llevará a cabo en las próximas horas para así comenzar de inmediato con su recuperación. “Se realizará mañana sábado, en horario am, en la Red de Salud UC Christus de San Carlos de Apoquindo“.

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Pero si bien el club remarcó que era algo poco invasivo, evitó dar fechas para su retorno. “Los plazos de recuperación se estiman en algunas semanas y serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados”.

Habrá que esperar para ver si es que esto cambia en algo los planes del mercado de fichajes en la UC. Peleando en tres frentes, deberá encontrar alternativas en varias zonas para aguantar un cierre de temporada que promete.

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Universidad Católica pierde a Clemente Montes por lo que queda de semestre y lo cuida para tenerlo al 100% en la segunda rueda. Los Cruzados lamentan la baja de una de sus principales figuras en 2026 y ruegan para no extrañarlo mucho en lo que le queda por delante.

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En resumen, Católica y Montes