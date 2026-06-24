Se ha dicho que el club precordillerano no cuenta con dinero para traer jugadores esta segunda mitad de año. Pero, las cosas pueden cambiar.

Universidad Católica entrará de lleno en el segundo semestre del 2026, con varios desafíos por delante. Si la Copa Chile podría parecer lo más inmediato, lo cierto es que los Cruzados miran de reojo lo que se les viene en la Liga de Primera y, por supuesto, en la Copa Libertadores.

En esta lógica, el cuadro cruzado pretende reforzar su equipo, aunque algunas voces aseguran que el dinero escasea. Esto ha puesto el grito en el cielo, pues podría perjudicar la llegada de nuevos refuerzos para la segunda mitad de la temporada.

Está, por ende, latente la opción de que Universidad Católica no traiga ningún refuerzo para la siguiente mitad del año. Pero, y entonces, ¿cómo enfrentar de la mejor manera la Copa Libertadores?

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Una verdad sobre el mercado de Universidad Católica

Fue Radio ADN la que soltó la información sobre la ausencia de refuerzos para el segundo semestre del 2026. “Lo más probable es que el club no contrate jugadores para la etapa final de la temporada“, dijeron en el medio. Pero, en Pauta de Juego se la jugaron por otro panorama.

Fue Coke Hevia el que soltó la nueva información. “Hay un seguimiento para traer un lateral, a pesar de que Guille Soto no viene. Están viendo cómo se da, si gastan ahí el cupo extranjero o no. Quizás en un delantero”, tiró el periodista.

“Y lo de Alarcón, puede que la llegada de Arruabarrena a Boca podría allanar el camino. Pero, la Católica necesitará plata y no sabemos si realmente tiene. Hablar sobre eso es tirar humo y no es la idea”, cerró Coke Hevia.

¿Se quedará con lo que tiene no más la UC? | Photosport

En resumen…

Universidad Católica afrontará la Copa Chile, la Liga de Primera y la Copa Libertadores en el segundo semestre de 2026.

afrontará la Copa Chile, la Liga de Primera y la Copa Libertadores en el segundo semestre de 2026. El periodista Coke Hevia señaló que el club realiza un seguimiento para fichar a un lateral o un delantero.

señaló que el club realiza un seguimiento para fichar a un lateral o un delantero. La llegada del director técnico Rodolfo Arruabarrena a Boca Juniors podría facilitar la salida del futbolista Williams Alarcón.