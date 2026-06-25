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Mundial 2026

Ecuador vs. Alemania: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Ecuador se juega la continuidad en el Mundial y los germanos llegan con la clasificación asegurada.

Por Franccesca Arnechino

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Ecuador y Alemania van por el Grupo E del Mundial 2026.
© GeminiEcuador y Alemania van por el Grupo E del Mundial 2026.

Ecuador tendrá este jueves un duro desafío ante Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026, obligados a sumar para mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

La Tri viene de empatar sin goles frente a Curazao, mientras que los alemanes aseguraron su clasificación tras imponerse por 2-1 a Costa de Marfil. Así las cosas, el liderato es de los germanos y los ecuatorianos buscarán dar la pelea para seguir con vida en la Copa del Mundo.

En Jugabet un triunfo de Ecuador paga 5.20 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 52.000. El empate paga 4.75 y la victoria de Alemania 1.63.

Alemania ganó por 2-0 a Costa de Marfil y aseguró la clasificación – Getty

Alemania ganó por 2-0 a Costa de Marfil y aseguró la clasificación – Getty

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania?

Ecuador se enfrenta con Alemania este jueves 25 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por el Grupo E de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ PremiumAmazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo E del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

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¿Quién ganará el partido por el Grupo E del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Ecuador y Alemania jugarán por el Grupo E este jueves 25 de junio.
  • El partido comenzará a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
  • CHV, DSports y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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