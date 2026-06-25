Ecuador se juega la continuidad en el Mundial y los germanos llegan con la clasificación asegurada.

Ecuador tendrá este jueves un duro desafío ante Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026, obligados a sumar para mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

La Tri viene de empatar sin goles frente a Curazao, mientras que los alemanes aseguraron su clasificación tras imponerse por 2-1 a Costa de Marfil. Así las cosas, el liderato es de los germanos y los ecuatorianos buscarán dar la pelea para seguir con vida en la Copa del Mundo.

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Alemania ganó por 2-0 a Costa de Marfil y aseguró la clasificación – Getty

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania?

Ecuador se enfrenta con Alemania este jueves 25 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por el Grupo E de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo E del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

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En resumen…