¿Se va Fernando Ortiz de Colo Colo? Aseguran que vienen a buscarlo de México

Fernando Ortiz es pretendido por Tigres de México y está dispuesto a escuchar ofertas. Eso sí, terminará el torneo actual con Colo Colo.

La buena campaña que ha realizado Fernando Ortiz en Colo Colo es seguida con atención desde México, país en el que el Tano comenzó su carrera como entrenador.

Hizo buenas campañas con América y Monterrey, aunque en Santos Laguna no logró reeditar ese rendimiento. Sin embargo, dejó una buena imagen en el país azteca.

Algo que hoy se ve reflejado en el interés que hay por llevarlo nuevamente al fútbol mexicano, según señalaron en el programa De Fútbol Se Habla Así, de DirecTV.

“Tigres de México habría consultado en estas últimas horas por Fernando Ortiz, su situación”, informó el periodista Rodrigo López.

Ortiz es seguido desde México por Tigres

Ortiz termina el año en Colo Colo y luego escucha ofertas

De todas maneras, no va a dejar tirado a Colo Colo a mitad de torneo y lo evaluará a fin de temporada. “Quiere ser campeón en Chile, tener un título y después escuchar”, indica.

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La relación del entrenador con el club es de larga data. “Tigres acaba de perder a Lozano y busca candidatos. Ortiz jugó en Tigres, hay un link“, explican.

Obviamente estar puntero con el Cacique es un asunto que eleva la figura de Ortiz. “La campaña que está haciendo en el campeonato nacional te da un plus distinto”, manifiestan.