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Colo Colo

Hora exacta de llegada, exámenes y presentación: el itinerario oficial de Vozinha en Colo Colo

El arquero de Cabo Verde arriba este mismo domingo al país y empezará su periplo por el puntero de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

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Vozinha viene viajando a Chile.
© GettyVozinha viene viajando a Chile.

El mediático fichaje de Vozinha en Colo Colo por fin se va a completar, porque tras días de incertidumbre, el arquero de Cabo Verde viajó a Chile para cerrar la operación.

El meta que se hizo popular a nivel planetario por su rendimiento en el Mundial 2026, llegará cerca de las 20:30 horas a Santiago, en el vuelo 113 de Iberia, proveniente desde Madrid.

Vozinha viene acompañado de su representante Bernardo Vasconcelos, quien durante toda la semana siempre dijo que el jugador iba a respetar su acuerdo con Colo Colo, a pesar de los rumores que lo vinculaban con otros equipos.

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El itinerario oficial de Vozinha en Colo Colo

La oficina de comunicaciones de Colo Colo hizo llegar el itinerario oficial de Vozinha en Chile. Lo primero que hará el jugador será saludar a la prensa que lo vaya a recibir al aeropuerto. Aquello ocurrirá cerca de las 20:45 horas de este domingo.

Este lunes el arquero que llegó a los 16° de final de la Copa del Mundo se hará exámenes en la Clínina Meds, a partir de las 07:00 horas. No habrá contacto con los medios de comunicación.

El vuelo que trae a Vozinha a Chile.

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Vozinha tendrá vivirá su primer entrenamiento en Colo Colo este martes desde las 09:30 horas en el estadio Monumental. Tras ello, a las 12:30 horas, será su presentación oficial en la sala de prensa del recinto de Macul.

Vozinha viene viajando a Chile y ya se conocen las primeras actividades oficiales que tendrá con el cuadro albo.

En síntesis

  • Vozinha llegará a Santiago este domingo a las 20:30 horas desde Madrid.
  • El arquero realizará sus exámenes médicos este lunes a las 07:00 horas en Clínica Meds.
  • La presentación oficial en Colo Colo será este martes a las 12:30 horas.
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